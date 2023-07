Giulia De Lellis in Israele scatena una polemica, la sua risposta e l’intervento di Selvaggia Lucarelli

Giulia De Lellis in questi giorni si trova in vacanza in Israele insieme al fidanzato Carlo Gussalli Beretta, vicedirettore dell’omonima azienda che produce armi. Fra foto al Mar Morto e video durante un party privato, l’ex vippona e il compagno hanno pubblicato anche uno scatto insieme all’IDF e il Capo dello Stato, ovvero Isaac Herzog. L’immagine in questione ha iniziato a fare il giro del web ed è arrivata sotto gli occhi di Karem, un giovane attivista che vive a Firenze che ha realizzato un video a riguardo.

Nel video in questione – che potete vedere per intero qua sopra – Karem dice che Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta “stanno facendo un simpatico viaggetto in Israele dove si sono concessi una bella giornata di addestramento insieme all’IDF, le forze di difesa israeliane), l’esercito di un regime di apartheid, da oggi dichiarata dittatura fascista”. […] Dopo essersi divertiti con l’esercito […] sono andati a fare un party che solo i ricchi distaccati dalla realtà potrebbero fare, ovvero sotto alla Grotta di Salomone, che si estende sotto al quartiere islamico dove le famiglie palestinesi, cristiane e musulmane, vengono deportate per fare spazio ai coloni“.

Giulia De Lellis, la sua risposta e la reazione di Selvaggia Lucarelli

Il video è diventato virale e il nome di Giulia De Lellis su Twitter è ormai trend topic da giorni. Pare anche che lei stessa abbia risposto privatamente a una utente (lo screen esiste, ma non si sa se è un fake):

“Ogni cultura diversa dalla nostra ci dona ricchezza intellettuale. Non capisco perché io non possa visitare questo posto pieno di storia e posti incantevoli senza togliere nulla a nessuno, senza incitare odio o dar fastidio al prossimo. Quando leggo e o vedo tanta cattiva informazione o inviti all’odio mi viene solo la nausea. Ti auguro di andare oltre nella vita, di informarti meglio”.

Infine ha anche pubblicato una storia a riguardo:



A dire la sua è stata anche Selvaggia Lucarelli che ha consigliato all’ex vippona di studiare e informarsi.