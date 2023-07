Ascolti 27 luglio, quanto ha fatto la finale di Non Sono Una Signora

Si è ufficialmente terminata la prima edizione di Non Sono Una Signora e possiamo parlare di ascolti.

A quasi un anno dalle registrazioni e molteplici rinvii, ieri sera, giovedì 27 luglio, su Rai2 è andata in onda la quinta e ultima puntata dello show sulle drag queen con Alba Parietti alla conduzione; Elecktra Bionic, Maruska Starr e Vanessa Van Cartier nel panel delle professioniste; Cristina D’Avena, Sabrina Salerno, Mara Maionchi e Filippo Magnini in qualità di giudici.

A vincere sono state le The Nancies che hanno battuto in volata She Funk.

La quinta puntata di Non Sono Una Signora ha totalizzato 804.000 telespettatori pari al 6,7% di share.

Il suo diretto competitor, Italia 1, con Chicago Fire ha fatto 1.226.000 telespettatori pari al 8,5% di share. Rai1 con Noos – L’Avventura Della Conoscenza con Alberto Angela ha interessato il 14% di share con 1.850.000 telespettatori, mentre Canale 5 ha proposto una replica di Felicissima Sera che ha conquistato il 11,3% di share con 1.225.000 telespettatori.

Ascolti | Non Sono Una Signora

1^ puntata: 987.000 telespettatori, 6,6% di share

2^ puntata: 1.054.000 telespettatori, 7,5% di share

3^ puntata: 944.000 telespettatori, 7,2% di share

4^ puntata: 845.000 telespettatori, 6,6% di share

5^ puntata: 804.000 telespettatori, 6,7% di share

Non Sono Una Signora, tutte le queens che sono state in gara

Rocco Siffredi | Eva Lungherja

Patrizio Rispo | Varenne Soleil

Lorenzo Amoruso | Gigliola Yard

Sergio Muniz | LaIsla Rodriga

Fabio Fulco | Angelika

Roberta Capua | Vulcanya

Paolo Ciavarro | Anna Lacond

Filippo Nardi | Vivienne Smokes

Costantino Vitagliano | Lupita Showbiz

Gianpaolo Gambi | Minnie Blanche

Francesco Oppini | Saetta McDawn

Stefania Orlando | Maddy Love

Luca Capuano | Gatta Chikova

Francesco Facchinetti | Ketty Manga

Guglielmo Scilla | Ava Kedavra

Simone Montedoro | Ayumi Flambé

Enzo Paolo Turchi | Energy Crisis

Andrea Lo Cicero | Meusa Du Champ

Andreas Muller | She Funk

Gigi e Ross | The Nancies