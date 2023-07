The Nancies (alias Gigi e Ross) vincono Non Sono Una Signora

Le The Nancies hanno vinto la prima edizione di Non Sono Una Signora.

Sotto i panni delle due stralunate dive della disco anni ’70 si nascondevano Gigi e Ross, il duo comico che ha vestito i panni anche del Baby Alieno 2.0 in una edizione passata de Il Cantante Mascherato.

“Una cosa seria va detta” – hanno dichiarato poco prima di vincere – “Ci siamo catapultati in questo mondo serio e bellissimo e abbiamo scoperto che ci si può divertire essendo noi stessi! Abbiamo un enorme rispetto per quest’arte. Vogliamo che da casa arrivi il concetto: siate sempre voi stessi e non lasciate giudicarvi da nessuno, non prendetevi sul serio!”.

Gigi e Ross con il loro alter ego The Nancies hanno battuto in finale She Funk alias Andreas Muller esibendosi di nuovo sulle note di No More Tears (Enough Is Enough) di Donna Summer e Barbra Streisand.







The Nancies vincono Non Sono Una Signora, tutte le queens che sono state in gara

Rocco Siffredi | Eva Lungherja

Patrizio Rispo | Varenne Soleil

Lorenzo Amoruso | Gigliola Yard

Sergio Muniz | LaIsla Rodriga

Fabio Fulco | Angelika

Roberta Capua | Vulcanya

Paolo Ciavarro | Anna Lacond

Filippo Nardi | Vivienne Smokes

Costantino Vitagliano | Lupita Showbiz

Gianpaolo Gambi | Minnie Blanche

Francesco Oppini | Saetta McDawn

Stefania Orlando | Maddy Love

Luca Capuano | Gatta Chikova

Francesco Facchinetti | Ketty Manga

Guglielmo Scilla | Ava Kedavra

Simone Montedoro | Ayumi Flambé

Enzo Paolo Turchi | Energy Crisis

Andrea Lo Cicero | Meusa Du Champ

Andreas Muller | She Funk

Gigi e Ross | The Nancies