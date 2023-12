Giorgia Meloni eletta “Uomo Dell’Anno” da Libero

“Io sono Giorgia, sono una madre, sono una donna, sono italiana e sono cristiana“. Si era definita così Giorgia Meloni in un suo celebre slogan propagandistico, eppure da quando è stata eletta Presidente del Consiglio ha chiesto ai media di chiamarla usando l’articolo singolare maschile (“il” Presidente) e così molti hanno fatto. Ed è per questo motivo che probabilmente il quotidiano di destra Libero l’ha eletta UOMO DELL’ANNO.

Una prima pagina che ha già fatto il giro del web ma, nonostante tutto, non è stata commentata né da Giorgia Meloni né dal suo alleato Matteo Salvini. Lo ha fatto però Laura Boldrini che ha messo un punto sul caso.

“La prima pagina di un quotidiano di destra, oggi, definisce Giorgia Meloni “uomo dell’anno”, con toni molto trionfalistici. Perché non “donna dell’anno”? E’ chiaro: ad essere simbolo di (presunto, in questo caso) successo non può che essere un uomo. Del resto, lei stessa ha deciso di farsi chiamare al maschile: il presidente del Consiglio. Aspettiamo che commenti questa prima pagina per capire se le sta bene che il suo “sono una donna”, pronunciato in un comizio con tanta enfasi con l’intenzione di attaccare le persone LGBTQIA+ accusate di voler “cancellare le donne”, sia stato fatto fuori in tre parole. Ora che “Il presidente del consiglio” è stata accolta nel club degli uomini perché brava, il suo essere donna non va più rivendicato? “Uomo” portatore di successo, prestigio, potere e valori. “Donna” no, acquista valore solo accanto a “madre”. Un distillato di insopportabile sessismo a cui anche lei dovrebbe ribellarsi. Cara Meloni, si può essere capaci rivendicando di essere donne. È una bella esperienza, non negartela!”.