Chiara Ferragni: “Ha perso 100mila follower su 29 milioni: è da ridere”, il caso su Rete4

L’affaire Chiara Ferragni e Pandoro Balocco continua a far discutere nonostante lei sia entrata in modalità silenzio stampa e le feste di Natale siano passate. Il caso è stato discusso anche su Rete4 a Zona Bianca dove Giampiero Mughini, ospite in collegamento, ha fatto un riassunto dando alla fine una sua personale chiusura: “Umanità è un pugno di cr3tini”.

“Evidentemente chi troppo presume da sé, non mette nel conto che sia stato un passo falso. C’è un panettone da tre euro, quindi un panettone molto modesto, il cui produttore intende gonfiarlo a nove euro. Quello stesso prodotto che vale tre euro viene venduto a nove euro perché, nel frattempo, la regina della comunicazione si è fatta fotografare mentre spruzzava un po’ di polvere su quel panettone e per questa fotografia si è fatta dare un milione di euro. La beneficenza non c’entrava nulla”.

E ancora:

“In passato l’azienda Ferragni aveva fatto la beneficenza, ma adesso non c’entrava nulla. Adesso sono in ballo delle operazioni similari fatte con delle uova di Pasqua”, ha detto in riferimento all’allargamento dell’inchiesta alla collaborazione con Dolci Preziosi. “Cosa volete che vi dica? Ha perduto 100 mila follower su 29 milioni: è da ridere. Non solo. La tuta con la quale lei ha recitato il mea culpa è stata esaurita. Il che dimostra che l’umanità è un pugno di cretini”.

Caso pandoro, le conseguenze per gli affari di Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni, le parole di Mughini a Stasera Italia

Giampiero Mughini aveva già detto la sua tempo fa, a Stasera Italia, in merito a Chiara Ferragni.