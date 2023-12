Drag Race Italia, ecco chi ha vinto la terza edizione

Si è conclusa anche la terza edizione di Drag Race Italia che ha avuto come ospite Melissa Satta (con tanto di polemiche a seguito).

I fan di Drag Race contro l’ospitata di Melissa Satta, la sua reazione https://t.co/Qp4sRzQbAn #DragRaceItalia — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 28, 2023

A vincere è stata Lina Galore, la vincitrice annunciata nonché la migliore dell’edizione, seguita da Melissa Bianchini e da La Sheeva. Quarto posto per Silvana Della Magliana che ha concluso la stagione con la fascia di Miss Simpatia ereditata da Nehellenia.

Dopo il Piemonte e la Sicilia la corona passa alla Campania che ha dato i natali a Giovanni Montuori, artefice di Lina Galore, che vive e lavora in quel di Milano. Una vittoria super meritata: lei è arte maestria sapienza sacrificio professionalità.

Drag Race Italia, Lina Galore è la nuova vincitrice

In attesa della quarta edizione (se mai ci sarà, dato che online il chiacchiericcio in merito a questo reality è limitato a Biccy e poco altro), complimenti a tutte e 31 le drag queen che si sono messe in gioco e hanno portato in alto la bandiera dell’arte drag del made in Italy nel mondo. Ovvero, in ordine alfabetico: Adriana Picasso, Amy Krania, Ava Hangar, Aura Eternal; Divinity, Elecktra Bionic, Enorma Jean, Farida Kant, Gioffrè, Ivana Vamp; La Diamond, La Petite Noire, La Prada, La Sheeva, Le Riche, Leila Yarn, Lightning Aurora, Lina Galore, Luquisha Lubamba; Melissa Bianchini, Morgana Cosmica, Narciso, Nehellenia; Obama, Panthera Virus, Silvana Della Magliana, Skandalove, Sissy Lea, Sypario, Tanissa Yoncé e Vezirjia.

Lunga vita a Drag Race Italia e alle queens che hanno partecipato.