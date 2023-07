Gigi D’Alessio, la scaletta dei concerti del 2023: tutte le canzoni

Gigi D’Alessio, la scaletta dei concerti estivi del 2023: tutte le canzoni dell’artista partenopeo in giro per l’Italia.

Il tour estivo di Gigi D’Alessio prosegue con brevi soste e tanti appuntamenti ancora da dover consumare in giro per l’Italia. Il cantautore partenopeo, reduce dal successo straordinario degli eventi in Piazza del Plebiscito a Napoli, con lo spettacolo Gigi – Uno come te, l’artista è pronto a esibirsi ancora in tantissimi live per il Dove c’è il sole Tour, che sta toccando tutte le maggiori città italiane, con la compagnia di tantissimi musicisti di alto livello. Ma quali saranno le canzoni della scaletta dei prossimi live? Scopriamole insieme.

I concerti di Gigi D’Alessio nel 2023

Non si ferma più il grande cantautore partenopeo. Accompagnato da una band formata da Alfredo Golino alla batteria, Roberto D’Aquino al basso, Pippo Seno e Ciro Manna alle chitarre, Checco D’Alessio alle tastiere, Lorenzo Maffia al pianoforte e Max D’Ambra alle tastiere e alla programmazione, il cantautore partenopeo è pronto a esibirsi ancora in diverse città italiane in questa calda estate 2023.

Gigi D’Alessio

Di seguito il calendario con le date del tour per il mese di agosto:

– 1° agosto al Teatro Antico di Taormina (Messina)

– 8 agosto a Villa Bertelli a Forte dei Marmi (Lucca)

– 11 agosto all’Anfiteatro di Acri (Cosenza)

– 12 agosto al Roccella Summer Festival di Roccella Jonica (RC)

– 19 agosto al Teatro di Verdura di Palermo

– 20 agosto al Teatro Valle dei Templi di Agrigento

– 26 agosto alla Rotonda del Lungomare di Taranto

La scaletta dei concerti di Gigi D’Alessio

Non sappiamo se durante i prossimi concerti del cantautore partenopeo ci sarà spazio per ospiti, né sappiamo se la scaletta sarà simile a quella dei concerti in Piazza del Plebiscito, ma di certo non mancheranno anche nei prossimi appuntamenti tutti i suoi più amati classici.

Di seguito la possibile scaletta dei concerti di Gigi, basata su quella di Napoli:

– Non mollare mai

– Quanti amori

– Como suena el corazon

– L’ammore

– Sei importante

– Una notte al telefono

– Un nuovo bacio

– Non dirgli mai

– Le mani

– Annarè

– Un cuore malato

– Si turnasse a nascere

– Mon amour

– Napule

– ‘O posto d’Annarè

– Guagliuncè

– Buongiorno