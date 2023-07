Frankie hi-nrg mc, le canzoni migliori del rapper torinese

Scopriamo insieme le migliori canzoni di Frankie hi-nrg, il rapper senza peli sulla lingua con la passione per la sceneggiatura.

Nato il 18 luglio 1969, Francesco di Gesù comincia a fare musica negli anni Novanta con lo pseudonimo di Frankie hi-nrg mc, pseudonimo che lo renderà uno dei volti più promettenti della scena italiana. Le sue sono canzoni schiette, dirette, senza troppi fronzoli, che affrontano svariati temi sociali e politici. E a fianco alla sua passione per la musica si sviluppa la passione per la sceneggiatura, tant’è che molti suoi video sono scritti e diretti da lui in prima persona. Scopriamo insieme le migliori canzoni di Frankie hi-nrg.

I migliori brani di Frankie hi-nrg

Frankie hi-nrg: Pedala

Cominciamo da un brano recente, estratto dal sesto album in studio del rapper, Essere Umani. Si tratta di Pedala, canzone che è stata portata da Frankie all’edizione del 2014 del Festival di Sanremo, arrivando addirittura all’ottavo posto. Per di più, successivamente, la canzone è stata scelta come sigla del Giro d’Italia dal 2014 sino al 2016. Ecco il video:

Frankie hi-nrg: Chiedi chiedi

Facciamo un salto indietro fino al 2003, quando dal terzo album in studio dell’artista viene estratto il singolo Chiedi chiedi. È un Frankie più deciso, che gioca con le parole e affronta tematiche sociali impegnate, proprio come in questo brano dove si parla degli opportunisti che si fingono amici, ma nel momento del bisogno poi si tirano sempre indietro. Ecco il videoclip ufficiale. E vediamo se riconoscete la band all’interno del clip!

Frankie hi-nrg: Rap Lamento

Siamo sempre nel 2013, e sempre all’interno del terzo album dell’artista, Ero un autarchico. Rap lamento è di certo una delle sue canzoni più famose e rappresenta al meglio la poetica di Frankie. Nel pezzo il rapper si scaglia contro i politici italiani, immaginando una partita di calcio dove le squadre sono solo all’apparenza contrapposte, ma in realtà giocano per arrivare a uno stesso obiettivo comune. Andiamo a riascoltarci la canzone insieme:

Frankie hi-nrg: Quelli che benpensano

È la canzone meno recente che abbiamo selezionato, ma è anche la più famosa. Parliamo della inconfondibile Quelli che benpensano, una base che è impossibile non riconoscere sin dalle prime note. Pubblicata nel 1997, si tratta di una canzone che si scaglia contro gli arrampicatori sociali, gli yuppi degli anni Novanta, che vengono descritti nel dettaglio con ironia da Frankie. Ecco la canzone per voi:

Frankie hi-nrg mc: Fight da faida

Altro grande classico della carriera del rapper torinese, è una denuncia ai soprusi dei potenti, dei criminali, una denuncia della corruzione e delle ingiustizie che troppo spesso piegano vittime inerti. Le stesse vittime sono però invitate a non accettare questa condizione e a risollevarsi per dimostrare a tutti che non possono essere soggiogate. Di seguito l’audio ufficiale: