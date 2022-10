Giaele e Antonino litigano in piena notte: “Mi hai fatto passare per una T”

Cosa c’è fra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese? I due da un paio di settimane amano provocarsi e i loro giochi sono stati mostrati anche in puntata. La clip è stata poi commentata da Ginevra Lamborghini che ha giocato a fare la gelosa.

Tra i più desiderati della Casa… impossibile restare indifferente davanti a tutta questa bellezza. Di chi parliamo? Ma ovviamente di Antonino! #GFVIP pic.twitter.com/WlTcF3wLIE — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 13, 2022

Al termine della puntata la De Donà ha preso Spinalbese da parte e gli ha urlato contro.

“Mi hai sempre detto che fra te e Ginevra non c’è niente, poi in puntata quando abbiamo parlato di lei hai fatto credere che ci sia qualcos’altro sotto. Se a te vuoi farti la storia d’amore con Ginevra va bene, ma non farmi passare così con io che ti provoco e tu che sei un santo. Esponiti!”

Il malumore della ragazza è nato perché Antonino, alla notizia di Ginevra tornata single, ha tergiversato facendo intendere di essere felice della notizia.

“Se io provoco una persona è perché so che posso provocarla! Se so che una persona ha un interesse fuori non l’avrei provocata! Io sono passata per la T di turno che si è messa di mezzo fra te e Ginevra. Hai fatto credere che io ti provoco ma che a te interessa Ginevra e non come amica. Mi hai fatto fare una figura pessima proprio perché non hai parlato. Dovevi dire che Ginevra era solo un’amica. Il messaggio che è passato è che tu pensi a Ginevra e che io sono la T di turno che provoca una persona che ha la testa da un’altra parte”.

E ancora:

“Non me ne frega niente se dici queste cose in confessionale, devi dirle in diretta, altrimenti passo malissimo! Se io scherzo con te è perché tu me lo lasci fare! Tu non ti sei esposto. Ci sono due strade. A: hai un interesse per Ginevra, lo rispetto e non ti provoco. B: non hai un interesse per Ginevra è una tua amica e quindi posso provocarti. Tu in diretta non hai specificato ed il messaggio che è passato è che hai un interesse per lei. Da fuori tutti hanno capito che lei ti sta aspettando e che a te va bene”.

Giaele De Donà ha dimostrato di essere molto lucida. A tutte queste accuse, invece, Antonino non ha risposto, limitandosi a dire che lui e Ginevra sono solo amici.