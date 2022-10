Bestemmia durante la diretta nella puntata del GF Vip? Interviene Signorini

Ci risiamo, si riapre il bestemmia gate e ancora una volta è coinvolto Amaurys Perez. Una settimana fa molti utenti di Twitter hanno accusato lo sportivo di aver pronunciato dei termini blasfemi. Il GF però non ha preso provvedimenti, segno che la bestemmia in quel caso non c’era. Ieri però durante la puntata del Grande Fratello Vip Amaurys ha pronunciato altre parole che a molti sono sembrate una bestemmia, nello specifico: “Mannaggia alla Maronna“. L’audio però non si sente benissimo, quindi non possiamo avere la certezza che sia un’affermazione da squalifica. Sul caso è intervenuto anche Signorini: “C’è stato segnalato che nel corso del live c’è stata una presunta bestemmia. Però questo deve essere inconfutabile. Quindi necessita di una verifica. Vi terremo aggiornati e la prossima puntata se qualcuno ha bestemmiato uscirà immediatamente dalla casa“.

amaurys che bestemmia durante la diretta lui è un mondo a parte noi dobbiamo venerarlo #gfvip pic.twitter.com/1mHNJeKrf7 — robyfansy 🍂🍁 (@ocus_pocus_) October 13, 2022

Bestemmia gate: il significato di ‘mannaggia’.

In passato un altro concorrente del GF Vip è stato squalificato per aver detto ‘mannaggia alla Maronna’. Ma si tratta davvero di una bestemmia? A fare chiarezza c’ha pensato il sito ‘una parola al giorno’.