GFVip, un’altra bestemmia durante la notte: ecco chi è il responsabile

Senza alcuna ombra di dubbio il GFVip è uno dei programmi televisivi più seguiti e chiacchierati nel mondo dei reality italiani. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, nel corso della notte qualcuno avrebbe pronunciato una bestemmia. Chi è il responsabile? Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

La settima edizione del Grande Fratello Vip riserva sempre colpi di scena. Anche questa volta i gieffini sono finiti al centro delle news. A renderli protagonisti di un gossip sono state alcune indiscrezioni secondo le quali sarebbe stata pronunciata una bestemmia all’interno della casa più spiata d’Italia.

L’episodio sarebbe avvenuto nel corso della notte. La regia ha subito provveduto a censurare la scena ma è stato inutile dato che i telespettatori si sono resi conto dello scivolone. Infatti, tutti coloro che seguono la diretta sul canale 55 del digitale terrestre hanno iniziato a raccontare sui social quanto accaduto con il nome del presunto responsabile.

A causa della censura da parte degli autori del GFVip, il pubblico italiano non è riuscito ad individuare chi avrebbe pronunciato la bestemmia. Tuttavia, sul web sono emerse alcune ipotesi. L’esortazione è avvenuta mentre la regia stava spostando l’inquadratura da Patrizia Rossetti a Cristina Quaranta su Luca Salatino il quale era impegnato a giocare a biliardino. Da quanto si apprende dal filmato, la voce sembra esssere femminile. In ogni modo potrebbe trattarsi anche di un tono di noce maschile ma con un timbro alto.

In ogni modo, la bestemmia potrebbe essere attribuita a Cristina Quaranta, Alberto De Pisis o George Giupitan. Inutile dire che in qusto momento tutti si stanno chiedendo se la regia del GFVip deciderà se squalificare il repsonsabile. Cos succederà nella prossima puntata del Grande Fratello Vip? Non ci resterà che scoprirlo!