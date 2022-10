Francesco Totti di nuovo papà? Secondo Alex Nuccetelli è possibile

L’amico della coppia Totti-Blasi ritiene non impossibile che l’ex capitano della Roma metta su famiglia con Noemi Bocchi.

Si torna a parlare della vicenda Francesco Totti-Ilary Blasi sui principali giornali di gossip. Nelle ultime ore l’amico della coppia Alex Nuccetelli ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Diva e Donna parlando a tutto tondo della nuova vita di Totti al fianco di Noemi Bocchi.

Dopo diversi mesi i due sono finalmente usciti allo scoperto con le prime uscite pubbliche. Nel corso dell’intervista il giornalista ha chiesto ad Alex se vede in Totti la possibilità che possa ricrearsi una nuova famiglia con la sua nuova fiamma.

Fonte: Instagram

Quest’ultimo ha risposto affermativamente, asserendo senza indugio alcuno che un altro figlio potrebbe essere tranquillamente nei suoi piani:

“Non mi sorprenderebbe affatto…Ha sempre tenuto alla dimensione familiare: forse non vorrebbe risposarsi, ma un figlio con Noemi potrebbe essere nei suoi piani…” – le parole di Alex.

Poi gli si è chiesto il motivo per cui l’ex capitano della Roma ha deciso di fidanzarsi immediatamente dopo la fine del matrimonio con la Blasi durato quasi 20 anni. Per Alex Totti ha comunque desiderio di stabilità nella sua vita.

“Penso sia un uomo alla ricerca di stabilità…E ha scelto una donna già strutturata, che a sua volta ha una famiglia, dei figli, dei principi saldi come i suoi…” – ha detto.

Intanto secondo Pipol Gossip Totti si sarebbe vendicato con l’ormai ex moglie dopo il furto dei rolex. A quanto pare avrebbe lasciato nelle disponibilità della donna soltanto una scarpa e una ciabatta come gesto simbolico.

“La ripicca del Capitano è stata così piena di rabbia che avrebbe lasciato alla moglie come gesto simbolico solo una scarpa e una ciabatta…” – si legge sulla pagina Instagram.

La fine della loro storia purtroppo è avvenuta in modo burrascoso e la separazione avverrà in tribunale. Da dividersi ci sarà l’ingente patrimonio che la coppia ha accumulato in tutti questi anni professionali.