Xiaomi SDJQR02RR Mi Robot Aspirapolvere autocaricante senza cavo per Tappeto, Bianco

299,00 €

(as of May 01, 2024 04:10:34 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

Aspirapolvere Mi Robot Vacuum

Il sensore di distanza a laser (LDS) scansiona i suoi dintorni a 360 gradi, 1800 volte al secondo, per mappare gli interni della tua casa. I tre processori tracciano i suoi movimenti in tempo reale e l’algoritmo Localizzazione e mappatura simultanee (SLAM) calcola il percorso più efficiente per la pulizia. Utilizzando l’app Mi Home, è possibile accendere e controllare a distanza il robot, cambiare modalità di pulizia e impostare programmi, Inoltre, un potente motore DC senza spazzole Nidec, la spazzola principale con altezza regolabile e una batteria Li-ion da 5200 mAh fino a 2,5 ore di pulizia, attraente nella qualità, tutti questi lo distinguono dal mercato. Prendi il Mi Robot Vacuum e la sporcizia non ha nessuna possibilità.

Specifiche Assorbe tutti i detriti, le perle di acciaio, la soia, la polvere, il miglio o qualsiasi altro rifiuto in un attimo Capacità del raccoglitore polvere: 0.42L – capacita carica 2.5ore Dimensioni e Peso: 3,8000 kg – 56,60 x 43,30 x 15,20 cm Batteria mAh: 5200

Caratteristiche principali:

Pianificazione del percorso intelligente Laser Distance Sensor (LDS) consente al robot di scansionare l’ambiente circostante a 360 gradi, 1800 volte al secondo, con l’algoritmo di localizzazione e mappatura simultanea per mappare gli interni della casa e quindi fornisce percorsi di pianificazione in tempo reale, pulizia del bordo seguita da Pulizia a forma di Z in base all’ambiente circostante Sistema di pulizia del vuoto tridimensionale Con il suo sistema di aspirazione, il robot dà alla tua casa una pulizia eccellente come un tornado, senza polvere, detriti, granuli o altri rifiuti rimasti, così puliti e lisci da poter camminare a piedi nudi sul pavimento Telecomando APP L’area di pulizia personalizzata è disponibile, basta un clic per impostare dove vuoi pulire con la mappa nel telefono Il robot trasporta una batteria agli ioni di litio da 5200 mAh che garantisce 2,5 ore di pulizia per una casa di 250 mq con una carica completa

1800Pa super aspirazione Arrampicata con ostacoli di 2 cm Paraurti in gomma da 2 mm Sensore di pressione LDS a 360 gradi 4 sensori anti-caduta delle scale Sensore bordo laser da 10 mm Spegnimento automatico dopo aver lasciato il pavimento Sensore di auto-ricarica automatico

Immagini prodotto

Immagini prodotto

Funzioni: aspirazione e scopa

Potenza di aspirazione 1800pa, wlan, controllo tramite app mi home

Pianificazione intelligente del percorso, superamento di ostacoli alti fino a 1,5 cm, sensori di caduta

Durata fino a 2,5 ore (circa batteria da 5200 mAh, autoscarica

Applicazione compatibile con android e iOS

Componenti inclusi: mi robot vacuum eu