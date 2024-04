“Ci sono feriti gravi” Incidente grave, soccorsi sul posto e traffico in tilt: dove e cosa è successo 

Un rocambolesco incidente si è verificato oggi pomeriggio, 29 aprile, sulla Fondo Valle Sele, in provincia di Avellino. Il sinistro ha visto coinvolti due mezzi di cui uno molto grande che, per il suo peso, ha finito per cadere giù da un viadotto.

Il tir coinvolto nell’incidente, dopo uno scontro con un’autovettura, ha perso il controllo e senza poter mantenere la direzione all’interno della carreggiata ha finito per arrivare sulle barriere. In pochi attimi, il mezzo è caduto dal viadotto per circa dieci metri, all’altezza dell’uscita della zona industriale di Calabritto.

L’impatto con la vettura era stato comunque violento e ha provocato il ferimento grave di entrambi i conducenti. L’autista del tir, dopo essere cascato giù insieme al mezzo, è sopravvissuto ma è rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo. Fortunatamente, dopo l’arrivo dei soccorso, l’uomo è stato estratto dai vigili del fuoco e trasportato in eliambulanza all’ospedale di Salerno.

L’uomo alla guida dell’auto, anch’esso ferito gravemente, è stato invece soccorso e portato all’ospedale di Oliveto Citra. Sono entrambi vivi ma hanno subito delle ferite importanti che necessiteranno una permanenza in ospedale non ancora chiara, ma comunque significativa.

Sul posto sono intervenute diverse squadre di soccorso, tra cui il Nucleo Alpino-speleologico, i vigili del fuoco di Lioni, Eboli e Salerno, due autogru dei comandi provinciali di Avellino e Salerno, e le ambulanze della Pubblica Assistenza di Calabritto. Il personale Anas e i carabinieri hanno coadiuvato le operazioni di soccorso e la gestione della viabilità.

La strada statale è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di recupero del tir e la messa in sicurezza della carreggiata. Al momento, la dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. Le prime ipotesi, quelle che possono essere ricostruite più facilmente, parlano di uno scontro tra il tir e l’autovettura, seguito dall’impatto contro le barriere protettive e la caduta dal viadotto.

I soccorritori, infatti, sono ancora al lavoro per stabilire con esattezza la causa dell’incidente e per ricostruire i fatti avvenuti. Prima di tutto, si dovrà vedere come risulteranno le condizioni dei due rispettivi conducenti gravemente feriti.

