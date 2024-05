grave incidente su una strada statale, le conseguenze non sono semplici

Ricoverati in gravi condizioni un ragazzo e una ragazza investiti da un auto mentre viaggiavano in monopattino

Questa mattina, poco prima delle 7:45, due giovani sono stati coinvolti in un grave incidente stradale a Pregnana Milanese, in provincia di Milano. I due ragazzini, di 15 e 16 anni, stavano attraversando viale dell’Industria a bordo di un monopattino quando una macchina li ha investiti in prossimità del civico 25.

Il conducente dell’auto, un ragazzo di 28 anni, si è fermato immediatamente e ha chiamato i soccorsi dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia e i carabinieri. Sul posto sono intervenute anche un’auto medica e due ambulanze per prestare soccorso agli adolescenti in strada.

Entrambi i ragazzi sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Legnano in gravi condizioni. La ragazza ha riportato un trauma cranico, mentre il ragazzo ha subito una forte contusione alla schiena. Il conducente dell’auto, fortunatamente, è rimasto illeso.

Al momento non sono ancora state rese note le cause dell’incidente. Le autorità competenti stanno investigando per chiarire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Il codice della strada per i monopattini

I monopattini devono rispettare alcune condizioni specifiche per una corretta circolazione. Vediamone insieme qualcuna:

Possono circolare sulle strade urbane con limite massimo di velocità di 25 km/h. È obbligatorio indossare un casco protettivo durante la guida di un monopattino. È vietato trasportare passeggeri sul monopattino, ad eccezione dei modelli progettati specificatamente per il trasporto di due persone. È vietato utilizzare il monopattino sui marciapiedi, le piste ciclabili e le strade ad alta percorrenza. È obbligatorio rispettare le regole di precedenza e di segnaletica stradale. È vietato guidare un monopattino in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

Inoltre si parla di un nuovo codice per il 2024 in cui saranno obbligatori assicurazione e targa

Questo ennesimo incidente stradale ci ricorda l’importanza di rispettare le norme del codice della strada e di guidare in modo prudente, specialmente quando si tratta di veicoli non convenzionali come i monopattini. Speriamo che i due ragazzi coinvolti nel sinistro possano riprendersi al più presto e che vengano adottate misure per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Leggi anche: Samuele Brognara morto a 15 anni falciato da un’auto mentre era sul suo monopattino: il disperato appello di sua madre