Aurora Ramazzotti: l’influencer mostra la meravigliosa sua cabina armadio

Dopo aver annunciato la sua prima gravidanza, Aurora Ramazzotti è felice anche di mostrare qualche anticipazione della sua casa nuova in cui andrà a vivere con Goffredo Cerza. La celebre influencer ha pubblicato alcune foto della sua meravigliosa cabina armadio. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Aurora Ramazzotti è una delle influencer più amate e seguite nel mondo dei social. Nel corso dell’ultimo periodo la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è impegnata a curare in ogni minimo dettaglio il suo nuovo appartamento in cui accoglierà il primo figlio.

Tra le anticipazioni dell’appartamento appena ristrutturato che l’influencer ha mostrato a tutti i suoi fan c’è la cabina armadio. Per evitare di fare sforzi per via della gravidanza, Aurora ha richiesto l’aiuto di un‘esperta con il fine di organizzare al meglio gli spazi per i suoi vestiti e accessori. La donna in questione è Erika Grazia Lombardo, la professional organizer amata da numerosi vip.

Come possiamo ben osservare dalle immagini in questione, sembra che la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti abbia occupato tutto lo spazio con i suoi vestiti senza lasciare posto a quelli di Goffredo Cerza. Tale dettaglio non è passato di certo in osservato ai fan i quali glielo hanno fatto notare subito. Questa è stata la sua risposta:

Domanda lecita. In realtà Erika è stata utile ad ottimizzare tutti gli spazi disponibili in casa e gli abbiamo lasciato l’intero armadio nell’altra stanza. Addirittura un armadio intero mi sembra esagerato…sicuramente troverò il modo di colonizzare anche quello.

In un secondo momento, l’influencer ha parlato anche in merito alla sua gravidanza affermando di essere tornata a fare un po’ di sport. Queste sono state le sue parole: