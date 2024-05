Maltempo in Italia, allerta meteo per la giornata di mercoledì 1 maggio: le Regioni interessate

Un primo Maggio all’insegna del maltempo è ciò che si prospetta per domani in diverse regioni d’Italia. In particolare, a Roma e nel Lazio si prevedono piogge e temporali che potrebbero causare disagi in tutti i territori regionali. La Protezione Civile, insieme al Nucleo di Emergenza unico della Regione Lazio, ha emesso un’allerta di colore giallo per le prossime 18-24 ore.

La situazione non è migliore in Campania, dove si prevedono piogge e temporali improvvisi, repentini e intensi a partire dalla metà giornata di domani fino alla giornata di giovedì. La Protezione Civile della regione ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo e invita i Comuni a prendere tutte le misure necessarie per affrontare i le condizioni atmosferiche avverse.

I fenomeni temporaleschi potrebbero causare allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi e frane. Si segnala possibile caduta di grandine e raffiche di vento che potrebbero danneggiare strutture provvisorie, verde pubblico e coperture. Precipitazioni in Emilia Romagna, mentre l’Umbria avrà soltanto il cielo velato di nuvole.

Anche la Sicilia sarà interessata da un peggioramento meteorologico, con locali rovesci e acquazzoni previsti. Graduale miglioramento delle condizioni atteso nel fine settimana con temperature in diminuzione a partire da giovedì. Le temperature subiranno un lieve calo su estremo Nordovest e Sardegna, ma resteranno sopra la media, con punte oltre i 25 gradi. I venti meridionali, in particolare lo Scirocco, saranno moderati sul Tirreno e in Sicilia.

La Protezione Civile invita comunque i Centri Operativi Comunali in tutto il territorio nazionale ad adottare misure per prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti. Il 1° Maggio sarà ancora influenzato da questo passaggio perturbato, con precipitazioni intense al Nord e instabilità al Centrosud. Successivamente, tra giovedì 2 e venerdì 3, un secondo passaggio perturbato porterà ulteriori piogge e instabilità, con temperature che si manterranno nella norma.

Brutte notizie quindi per gli amanti delle gite fuori porta o dei barbecue all’aperto, come si è soliti festeggiare la festa dei lavoratori. Se uscite per una passeggiata, mettete un ombrello nella borsa e percorrete lunghi tratti stradali solo se effettivamente necessario.

Leggi anche Maltempo in Italia, allerta meteo per la giornata di domenica 28 aprile: le Regioni a rischio