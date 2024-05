Cerchi un notebook gaming al miglior prezzo? C’è MSI Katana 15 in offerta su Amazon

Se sei in cerca di un notebook da gaming di alta qualità, con il miglior rapporto qualità/prezzo, la tua ricerca potrebbe essere giunta al termine. In occasione della Amazon Gaming Week (fino al 5 maggio), MSI sconta MSI Katana 15, ora in promo con un risparmio di 200 euro sul prezzo di listino.

VAI SUBITO ALL’OFFERTAMSI Katana 15 B13VFK-1672IT è in super offerta al prezzo di 1.299 euro invece di 1.499 euro, normale prezzo di listino consigliato al pubblico.

Il notebook MSI può contare su uno schermo da 15.6 pollici con risoluzione ‎1920×1080 e frequenza di refresh 144 Hz per immagini sempre fluide, tra le altre caratteristiche segnaliamo anche la presenza di un processore Raptor Lake i7-13620H e una GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 GDDR6 8GB, unità SSD 1TB PCIe 4 ad altre prestazioni e 16 GB di RAM (2x8GB) DDR5.

La tastiera è retroilluminata a quattro zone RGB, il peso complessivo è pari a ‎2.25 chilogrammi. Non manca una webcam frontale e ovviamente connettività Wi-Fi e Bluetooth. E ricordatevi che i portatili MSI dispongono dianche se acquistati attraverso Partita IVA.

Hai perso questa offerta perché sei arrivato in ritardo ed è già terminata?

Iscriviti al nostro canale Telegram delle offerte e assicurati di avere le NOTIFICHE ATTIVE. Ti avviseremo tempestivamente sulle migliori offerte!

Tutte le offerte della Amazon Gaming Week le trovi nella pagina Evento dedicata che abbiamo aperto a questo indirizzo: Amazon Gaming Week.