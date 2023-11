I cani conoscono i nomi dei loro umani? La risposta sorprendente

Fido può imparare qual è il suo nome. Ma il tuo lo conosce? Vediamo insieme se i cani conoscono i nomi dei loro umani.

Chi condivide la propria vita con un amico a quattro zampe può facilmente osservare come quest’ultimo sia capace di imparare il suo nome. Ci sono infatti anche diversi addestramenti che possono far sì che il cane, quando pronunciamo il suo nome venga da noi.

Tuttavia può sorgere la curiosità di sapere se il cane oltre al suo nome conosce anche il nome del suo proprietario o dei membri della sua famiglia. Nel seguente articolo vedremo insieme se i cani conoscono i nomi dei loro umani e come possiamo insegnare a Fido a riconoscere i nomi dei membri della famiglia.

I cani conoscono i nomi dei loro umani?

Il nome è l’identità di una determinata persona e noi esseri umani siamo abituati a chiamarci appunto per nome per comunicare tra di noi. Quando adottiamo un cane diamo un nome anche a quest’ultimo per poter interagire con lui chiamandolo.

Se da una parte sappiamo che non con il dovuto addestramento possiamo insegnare al cane a riconoscere il suo nome, dall’altra ci domandiamo se i nostri amici a quattro zampe possano, in qualche modo, essere capaci di conoscere i nostri nomi.

La maggior parte delle volte i nostri amici pelosi ci rispondono quando diamo loro attenzione e ci prendiamo cura di loro. Nel momento in cui Fido inizia ad associare esperienze positive come il cibo, le coccole e il gioco con noi, inizia ad acquisire familiarità anche con i nomi che vengono pronunciati da altre persone.

Infatti diversi studi hanno dimostrato che i nostri amici a quattro zampe possono distinguere non solo le voci umani ma possono anche riconoscere ciò che diciamo. Quindi se usiamo spesso il nostro nome, dicendo per esempio: “Vieni da…”, Il cane con il tempo imparerà che il nostro nome è quello che gli diciamo.

Ciò vale anche quando viviamo in una famiglia dove sono presenti più persone. Se per esempio utilizziamo termini con il cane dicendo: “Vieni a mamma”. Il cane tenderà a comprendere che il nostro nome sia mamma.

Come insegnare al cane i nomi dei membri della famiglia

Insegnare al proprio amico a quattro zampe il nome dei membri della famiglia può essere sia un’esperienza divertente sia un’esperienza utile per rafforzare il legame tra noi e Fido e tra quest’ultimo e i membri della famiglia.

Per far sì che la nostra palla di pelo possa imparare i nomi delle persone che condividono la casa con lui è necessario essere pazienti e coerenti nell’addestramento e soprattutto utilizzare il rinforzo positivo. Per insegnare al cane i nomi dei membri della famiglia, basta seguire i seguenti passaggi:

1. Associamo il nome del membro della famiglia ad esperienze positive per Fido come dare un dolcetto, dei giocattoli o semplicemente le coccole al cane, nel momento in cui la persona si sta avvicinando e diciamo al nostro amico peloso: “Bravo guarda chi arriva …”.

2. Ripetiamo il primo passaggio per più giorni o settimane, finché il nostro amico peloso inizi ad associare il premio al nome della persona.

3. Nel momento in cui Fido crea l’associazione tra il nome della persona e l’esperienza positiva, possiamo utilizzare il nome della persona quando ci troviamo in diverse situazioni, in modo tale da rafforzare la comprensione del cane. Possiamo per esempio dire: “Vai a chiamare…”.

E’ molto importante esercitarsi ad utilizzare il nome della persona in diverse situazioni e in diversi luoghi in modo tale da far comprendere di più al nostro amico a quattro zampe quale sia il nome del membro della famiglia.