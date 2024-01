Fuorionda di Berlinguer contro i suoi autori: “Non c’è un pezzo decente. I miei ultimi tre giorni, poi è finita”

Striscia la Notizia “con i suoi potenti mezzi” (cit.) è riuscito a scovare un altro clamoroso fuorionda registrato negli studi Mediaset, ma questa volta non riguarda Andrea Giambruno, ma Bianca Berlinguer. La conduttrice di È Sempre Cartabianca si è lasciata andare a un duro sfogo contro i suoi autori colpevoli di realizzare servizi “tutti sbagliati” che “fanno pena” e sono “schifezze”.

“I pezzi fanno pena, proprio pena. E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena, tutti. Non c’era un pezzo decente. Perfino questo di La Pala era brutto. Comunque domani fateli venire perché glielo devo dire. Pezzi così fanno pena ragazzi. Io glielo devo dire, mi dispiace. L’impegno c’è, ma se è tutto sbagliato e voi non gli date le indicazioni, che devono fare? Come si impegnano questi? Si impegnano per forza male, fanno queste schifezze. Questi i miei ultimi tre giorni, eh. Lo dico al dirigente, qua. Fino a venerdì, poi è finita. Non sto scherzando!”.