Francesca Ferragni “pare sia stata licenziata dopo il pandoro gate”

Francesca Ferragni, sorella minore di Chiara Ferragni, secondo quanto trapelato online avrebbe perso il lavoro. Questo sarebbe successo in seguito allo scandalo che ha travolto sua sorella indagata per truffa ma innocente fino a prova contraria.

Stando a una indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia a RTL 102.5, Francesca Ferragni “è stata mandata via un mese, è stata sospesa”. Il giornalista ha poi specificato che attualmente si trova alle Maldive e non a casa a piangere, ma pare che sia stata “licenziata e abbia perso il lavoro”.

“Francesca Fagnani, sorella dell’imprenditrice digitale, stimata dentista, sarebbe stata sospesa dal posto di lavoro. Diamo questa notizia in esclusiva. Che è bruttissima. Francesca Ferragni, sorella di Chiara Ferragni, fa la dentista, ha studiato per fare la dentista. Lavorava in uno studio e succede che il titolare – c’erano degli screzi precedenti, ma il caos legato al pandoro gate si riversa inevitabilmente anche su tutto ciò che è collaterale alla famiglia – è stata mandata via un mese. È stata sospesa un mese. Credo che sia stata licenziata e abbia perso il lavoro”.