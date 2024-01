Signora del pubblico urla contro la Celentano, Maria interviene: le anticipazioni da Amici

Non solo novità sul ritiro di Matthew e Mew (anche se in realtà Maria De Filippi a riguardo ha detto pochissimo), ma dalle anticipazioni della prossima puntata di Amici è trapelato anche uno scontro che una signora del pubblico ha avuto con Alessandra Celentano.

Secondo quanto raccontato da SuperGuidaTv, la signora del pubblico avrebbe iniziato a urlare contro Alessandra Celentano dopo che quest’ultima ha dato 4 a Nicholas Borgogni che ha eseguito – a suo dire male – una sua coreografia. La donna avrebbe affermato che, essendo lei una madre di tre figli, è brutto sentire le parole che la professoressa dice nei confronti dell’allievo.

Ecco altri dettagli dai colleghi di SuperGuidaTV:

“Nicholas svolge il compito dato dalla Celentano che viene dimostrato da Sebastian. Da qui nasce una grossa discussione in cui interviene anche una signora del pubblico. Nasce una grossa discussione in cui la signora del pubblico difende il ballerino e accusa la maestra di essere esagerata e che la lettera scritta a Nicholas era troppo dura per un ragazzo della sue età. Il ballerino si mette a piangere. Maria De Filippi chiama la donna e la fa scendere sul palco”.