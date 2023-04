Fabrizio Moro, la scaletta dei concerti del 2023: tutte le canzoni

Fabrizio Moro in tour nei teatri nel 2023: la scaletta delle canzoni dei concerti del cantautore dopo le date di Roma.

Il tour teatrale di Fabrizio Moro in questa primavera 2023 è iniziato. Il cantautore di San Basilio ha già dato vita a diverse date importanti, presentando l’attesissimo Live 2023 Racconti Unplugged, una tournée acustica, molto intima, in cui dar spazio a tutto il meglio del suo repertorio, da inizio carriera agli anni d’oro della sua vita artistica, fino ad arrivare ai maggiori successi degli ultimi anni. Uno spettacolo intenso fatto di musica, splendide parole e di tantissime canzoni che sono ancora oggi nel cuore di tutti i suoi fan. Scopriamo insieme la scaletta presentata durante le prime date.

Concerti Fabrizio Moro: le date del tour 2023

Da marzo a maggio, per una decina di concerti in alcune location di straordinaria importanza. Iniziato con una data zero a Orvieto, il tour di Fabrizio Moro ha prima fatto tappa a Roma, con due appuntamenti a distanza di due settimane all’interno dell’Auditorium Parco della Musica, per poi spostarsi a Napoli e nel resto d’Italia.

Fabrizio Moro

Questo il calendario con tutti gli appuntamenti ancora in programma:

– 4 aprile al Teatro Augusteo di Napoli

– 7 aprile al Teatro degli Arcimboldi di Milano

– 13 aprile al Tuscany Hall di Firenze

– 15 aprile all’Europauditorium di Bologna

– 20 aprile al Gran Teatro Geox di Padova

– 28 aprile al Teatro Metropolitan di Catania

– 29 aprile al Teatro Golden di Palermo

– 4 maggio al Teatro Colosseo di Torino

– 6 maggio al Teatro Team di Bari

– 7 maggio al Teatro Politeama Greco di Lecce

– 13 maggio al Teatro Massimo di Pescara

– 14 maggio al Teatro delle Muse di Ancona

La scaletta delle canzoni di Fabrizio Moro

C’è spazio per tantissimi brani di successo nella scaletta degli appuntamenti del cantautore di San Basilio. L’artista presenterà infatti i suoi inni più amati, qualche perla inedita e anche le sue versioni di canzoni che, nel corso della sua carriera, ha scritto per altri.

Fermo restando che ogni data potrebbe presentare delle variazioni, sia con aggiunte o con omissioni che semplicemente con cambiamenti nell’ordine, la setlist di base del tour dovrebbe essere la seguente:

– Il Sole (brano inedito)

– Canzone giusta

– Ognuno ha quel che si merita

– Pensa

– Parole, rumori e giorni

– Eppure mi hai cambiato la vita

– Libero

– Il senso di ogni cosa

– Sono solo parole (cover di Noemi)

– L’eternità

– Alessandra sarà sempre più bella

– Un’altra vita (cover di Elodie)

– Portami via

– Non mi avete fatto niente

– Ho bisogno di credere

– Figli di nessuno

– Sei tu

– Tutta la voglia di vivere

– Le tue bugie (brano inedito)

– Una vita intera (brano inedito)

– Senza di te

– Pace