Fiordaliso su Giuseppe e Beatrice: “Lui innamorato cotto, lei?”

Nonostante Beatrice Luzzi in più interviste abbia detto che tra lei e Giuseppe Garibaldi non potrà esserci un ritorno di fiamma, i due sono stati visti insieme in più occasioni in queste settimane. Ieri l’ex gieffino calabrese ha rivisto Fiordaliso e con lei ha fatto una diretta su Instagram. La cantante di Non Voglio Mica La Luna ha detto che secondo lei Giuseppe è cotto e innamorato, Garibaldi non ha smentito ed è sembrato un po’ imbarazzato. Ovviamente la fan dei ‘Beabaldi’ sono andate in estasi dopo questa live dei due ex gieffini.

“Che cosa Penso? Ma è chiaro. Lui è innamorato cotto come una pera. Queste sono cose nostre. Ragazzi è innamorato. Io spillo la verità? Bravi, lo stanno dicendo loro. Se anche Bea è innamorata? Di Bea non lo so, quello lo deve dire lei. Però io che conosco lui posso dire che qui c’è una bella cotta in corso. – ha continuato la cantante – Mi limito a dire il mio pensiero. Se non posso parlare? Capite… voi capite in che situazione sono adesso?! Però ho detto quello che credo e che vedo e ripeto che è cotto”.

Fiorda: “Tu sei innamorato cotto, cotto, cotto!” Giuseppe: “Oh, zia!”

Fiorda: “Qui c’è una cotta in corso”

Giuseppe: “zia ma che stai dicendo?”

Fiorda: “io dico il mio pensiero, la zia non può parlare” Giuseppe che diventa tutto rosso dall’imbarazzo🥹#beabaldi pic.twitter.com/KiRbTwaFQf — Marti🌸 16/03/24❤️‍🩹 (@Skoolsucks2) April 28, 2024

Fiordaliso, le ultime parole su Beatrice, prima della fine del Grande Fratello.