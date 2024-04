Sonny, Khady, Rosanna, Joe e Daniele, chi lascia L’Isola: i sondaggi

Durante la quinta puntata de L’Isola dei Famosi sono finiti in nomination Sonny Olumati, Rosanna Lodi, Joe Bastianich, Alvina Vereconi Scortecci, Pietro Fanelli e Daniele Radini Tedeschi. Venerdì scorso però, dopo essere tornato dalla missione affidatagli dallo spirito dell’isola, Pietro Fanelli ha deciso di abbandonare l’Honduras. A causa del ritiro del giovane poeta, la produzione del reality ha chiuso e poi riaperto il televoto: “Dopo il ritiro di Pietro, il televoto di questa settimana è stato chiuso, verrà riaperto con gli altri cinque naufraghi già in nomination e si chiuderà durante la diretta di lunedì sera nella sesta puntata de L’Isola dei Famosi. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso gli sms verranno rimborsati“.

Sonny, Rosanna, Khady, Joe e Daniele: chi dovrà abbandonare L’Isola dei Famosi, cosa dicono i sondaggi.

Dopo Pietro, chi sarà il prossimo naufrago a lasciare Cayo Cochinos? Secondo i sondaggi dei vari siti, forum e account social dedicati a L’Isola dei Famosi, i preferiti del pubblico sono Joe Bastianich e Khady Gueye, mentre i meno votati sono Sonny Olumati e Rosanna Lodi. Potrebbe essere quindi uno dei due nuovi arrivati a dover abbandonare il reality. Praticamente una toccata e fuga, ma già dai primi giorni era evidente che la Lodi e Olumati sarebbero durati quanto un gatto in tangenziale.

Considerando tutti i ritiri, gli infortuni e il fatto che i televoti non vengono mai annullati, è facile pensare che presto in Honduras potrebbero arrivare nuovi famosi concorrenti. Speriamo solo che questa volta ci sia del budget per far sbarcare su L’Isola qualche nome interessante.

Nomination affollata con ben 6 naufraghi.

Chi vuoi salvare tra Daniele, Joe, Khady, Pietro, Rosanna e Sonny?#isola #isoladeifamosi — Grande Fratello Forum (@gf_forum) April 22, 2024

I concorrenti de L’Isola dei Famosi rimasti in gioco.

Alvina Vereconi Scortecci

Aras Senol

Artur Dainese

Edoardo Franco

Edoardo Stoppa

Daniele Radini Tedeschi

Greta Zuccarello

Joe Bastianich

Khady Gueye

Marina Suma

Matilde Brandi

Rosanna Lodi

Peron

Olumati

Valentina Vezzali

I naufraghi tornati in Italia.

Francesco Benigno

Peppe Di Napoli

Pietro Fanelli

Francesca Bergesio

Luce Caponegro

Maite Yanes

Tonia Romano