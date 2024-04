Lucio Presta vuota il sacco su Amadeus: “Le conduttrici di Sanremo? Molte neanche le conosceva”

Lucio Presta questa settimana ha rilasciato una lunghissima intervista a Il Giornale dove ha vuotato il sacco su Amadeus. Il rapporto lavorativo fra loro, infatti, si è interrotto alla vigilia del Festival di Sanremo 2024 non senza polemiche.

Sotto accusa, infatti, i quattro Festival di Sanremo che Lucio Presta ha realizzato al fianco di Amadeus dal 2020 al 2023.

“Il primo Festival di Sanremo fatto insieme è risultato un capolavoro di complicità. Amadeus non sapeva neanche da dove si potesse iniziare a formulare un regolamento e ciò che ne consegue, quali fossero i diritti e i doveri del Direttore Artistico del Festival. […] Con Amadeus e la sua famiglia ho trascorso alcuni giorni a La Coruna, in Spagna, per scrivere interamente il regolamento che poi lui ha portato in Rai come opera sua. […] Molte delle donne che avete visto sul palco dell’Ariston, Amadeus neanche le conosceva, Rula Jebreal ad esempio”.