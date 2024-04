Andrea Damante, Irama, Andrea Iannone, Carlo Beretta.. Giulia De Lellis ha avuto nel corso della vita svariati fidanzati ma purtroppo per lei nessuno è diventato l’uomo della sua vita. “Ci sono uomini splendidi là fuori, quando arriverà quello giusto lo capirò“, ha dichiarato a Giulia Salemi al podcast Non Lo Faccio Per Moda.

“La cosa che fa ridere è che non sono mai stata lasciata. Ho lasciato io tutti i miei fidanzati. Perché? È una cosa brutta? Io ho sofferto da morire, eh, attenzione! Si soffre di più a lasciare perché sai sempre quello che lasci, ma non quello che trovi”.

Giulia De Lellis ha poi spiegato perché li ha sempre lasciati lei ‘sti poveri fidanzati.

“Come si capisce che non c’è più l’amore? È molto lento, ci vuole molto tempo, ci sono tanti pensieri… non è che ti svegli la mattina e dici ‘lo mollo’. È un processo sempre molto pensato, analizzavo sempre tanto. Sull’altare mentre percorro la navata devo essere sicura. Io sono in grado di scappare dall’altare eh! Lo farei tranquillamente. Mi piacerebbe arrivare a quel giorno ed essere proprio sicura. Con alcune persone stavo lì lì. Se non ci sono arrivata è perché non ci credevo fino in fondo”.

L’allusione in questo caso è probabilmente ad Andrea Damante e Carlo Beretta.

Fidanzati di Giulia De Lellis: “Li ho sempre lasciati tutti io, ecco perché”

“A livello amoroso sono un disastro! Lo sanno tutti. Perché sono un pasticcio e perché sono stufarella. Se mi annoio facilmente? Sì. Poi sono una che ama fare sempre tante cose diverse. Mi piace cambiare, mi piace scoprire e credo che ancora io non abbia trovato quella persona per cui fare delle rinunce o restare, probabilmente, se ne vale la pena. L’ultima mia storia è durata quattro anni, i correttori durano molto meno, poi si devono buttare. […] Io ci provo sempre. Io sono una innamoratissima dell’amore, mi butto, ci credo. Sempre entusiasta, non mi sono mai fatta spegnere da determinate dinamiche che mi è capitato di vivere”.

Nonostante si sia definita non innamorata, al momento la De Lellis starebbe frequentando Giano Del Bufalo.