Nicholas Borgogni travolto da un’assurda polemica: “Che ti ha fatto Mida?”

In queste ore una polemica ha travolto Nicholas Borgogni e non c’entra nulla la sua nuova apparizione ad Amici di Maria (con gli altri alunni eliminati) e nemmeno il rapporto con Giovanni Tesse. Su Instagram e Twitter molti fan del talent mariano se la sono presa con il ballerino per un motivo davvero singolare.



Nicholas Borgogni al centro di una polemica.

Oggi i cantanti di Amici di Maria hanno rilasciato i loro nuovi inediti. Sarah ha pubblicato Sexy Magica, Petit Mammamì, Mida Que Pasa, Martina Niente Come Te e Holden Randagi. Nicholas Borgogni ha condiviso le storie Instagram di Holden, Martina, Sarah e Petit, ma non quella del singolo di Mida e questo ha fatto infuriare molti telespettatori del programma di Canale 5. Poche ore dopo il ballerino ha cancellato tutte le storie (forse perché si è accorto della polemica?) e anche questo gesto non è piaciuto.

“Pensavo che come persona fosse meglio di così. Ma a quanto vedo stasera hai fatto proprio una grandissima figuraccia mettendo tutti gli inediti tranne uno. Che caduta di stile”. “Questo li sponsorizza tutti e non quello di Mida, ma che brutta figura, io non lo seguirò più da ora in poi”. “Ragazzi ma cosa gli ha fatto Mida per non essere considerato? Mi dispiace ma questa cosa non mi piace affatto”. “”Non è una svista, perché ci sono proprio tutti tranne Mida e quindi secondo me è voluta”. “Oddio ma ha pure cancellato tutte le storie adesso, ma è anche peggio allora”. “Ma adesso ha cancellato tutte le storie anche su Sarah, Martina, Holden e Petit”.

Onestamente non capisco questa polemica, questo povero ragazzo non è la pagina ufficiale di Amici. Sarà libero di decidere chi e cosa pubblicare o quali inediti condividere sui suoi account?

Detto questo… Nic raccontaci, cos’è successo con Mida?