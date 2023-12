Festival di Sanremo: Amadeus sulla possibile esclusione di un big

Nei giorni scorsi sui social è nata una polemica in merito alla partecipazione del gruppo La Sad al prossimo festival di Sanremo. I tre ragazzi sono stati duramente criticati per i testi di alcune loro canzoni. Ad aggiungere benzina sul fuoco ieri è arrivato il comunicato del Codacons, che ha chiesto l’eliminazione dei tre cantanti da Sanremo: “In assenza di una retromarcia su questa decisione farà seguito una denuncia da parte della nostra associazione“.

Poco fa su Instagram Amadeus ha pubblicato una storia in cui ha parlato di pregiudizi. Il riferimento al caso dei La Sad appare chiaro.

“Sono andato a vedere sul vocabolario il significato della parola pregiudizio, opinione preconcetta capace di fare assumere atteggiamenti ingiusti, ecco perché io non amo le persone che hanno un pregiudizio, verso qualcuno o qualcosa. Prima si ascolta la canzone, si legge il libro, si guarda il film o un programma televisivo e poi si esprime un parere o si giudica, non prima: è sbagliato avere un pregiudizio”.

Non solo Amadeus, stamani a Viva Rai Due anche Fiorello ha detto la sua. Il conduttore ha cercato di strammatizzare ed ha commentato con la sua solita ironia.

“Avete letto quello che dicono su La Sad, che chiedono l’esclusione. Sono dei ragazzi un po’ estroversi. Amadeus li sta tenendo a casa sua, gli sta facendo fare corsi di catechismo. Stanno facendo un corso di buone maniere da Corrado Augias. E non è finita qui, perché soprattutto gli ha regalato un corso in videocassette: “Come diventare Roberto Sergio in 10 giorni”. La Sad voi li vedete con le creste, ma tra un po’ avranno il panettoncino bianco in testa con gli occhialetti all’AD della Rai. Quindi aspettate e vedrete quello che succederà al Festival”.