Tradimenti di Stefano, risposte di Belen: “Con uomini o donne vip?

Durante la sua intervista rilasciata a Mara Venier nell’ultima puntata di Domenica In, Belen Rodriguez ha sganciato diverse bombe di gossip. La conduttrice ha parlato dei tradimenti di Stefano De Martino ed ha addirittura detto di aver ricevuto la conferma da almeno 12 signorine, che ha sentito al telefono. Il presentatore di Stasera tutto è Possibile a Che Tempo Che Fa ha preferito non commentare le confessioni della (quasi ex) moglie.

In realtà Belen aveva già fatto intendere di avere le corna in passato. Durante una vecchia puntata de Le Iene infatti aveva dichiarato che l’ex marito probabilmente l’aveva tradita. La showgirl argentina si era prestata ad un gioco di Teo Mammucari, che le aveva dato diverse foto di personaggi famosi (tra cui De Martino) e giunta al momento di descrivere Stefano, Belen aveva rivelato: “Questa persona la conosco da più di 11 anni. Penso che sia l’uomo che mi ha fatto soffrire di più. Credo che mi abbia anche tradita a dire la verità. Però voglio essere sincera, questo uomo ha anche sofferto per me, bisogna essere onesti e ammettere. Tra i miei compagni è il più sensuale, andiamo molto d’accordo si certe cose diciamo. Se è anche il più infedele di tutti? Oddio forse sì, non saprei dirti con precisione, più o meno sì dai. A parte questo io per lui ci sarò sempre e lo stesso lui per me e ne sono certa. Mi fa arrabbiare, ma poi torna tutto come prima. Volete che lo descriva con una parola? Allora dico neomelodico“.

Belen e il gioco sui tradimenti: “Chi sceglierebbe tra un uomo e Iva? Con la Zanicchi!”

Non solo il gioco delle carte, Belen a Le Iene un anno fa ha anche risposto a delle domande bislacche di Teo: “Se Stefano dovesse tradirmi con una tra Cecilia e Iva Zanicchi? Oddio con mia sorella mai quindi la Zanicchi. Con Cecilia sarebbe una cosa tremenda quindi Iva per forza. Tradimenti con uomini, magari uno come Rudy Zerbi o la Zanicchi? No dai sempre, tra queste opzioni dico Iva dai. Che poi alla fine la Zanicchi è pure bella“.