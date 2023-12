In arrivo un documentario di Totti in risposta a Ilary? Le sue parole

Il documentario che Netflix ha realizzato su Ilary Blasi è stato un enorme successo e questo ha spinto numerose emittenti a interessarsi a un’eventuale risposta di Francesco Totti. Lo ha rivelato Alex Nuccetelli nel corso della sua ultima intervista a Radio Cusano Campus.

“Io in questi giorni ho sentito Francesco [Totti, ndr] per un altro documentario che mi è stato proposto di fare con un autore forte e posso dire che i fatti oggettivi da documentare sarebbero molti di più”.

Nonostante la proposta, però, Francesco Totti avrebbe rifiutato l’offerta.

“Lui [Francesco Totti, ndr] mi ha detto ‘Ale ti giuro basta, non ce la faccio più. Ho detto mezza cosa sui miei Rolex, mi hanno crocifisso. Se questo è il paese dove vivo, mi sono stancato. Voglio pensare ai miei figli, andare avanti e basta’. Non è vero che quelli sono dei regali a Ilary, perché io (Alex, ndr) che sono un poverello ne ho cinque, Francesco ne può mai avere uno solo? Tu mi porti via gli orologi tutto a posto, io ti nascondo in casa le borse ed è tutta colpa mia?”.

“Francesco nel documentario viene dipinto in un modo diverso da quello che è in realtà, non viene mai citato il bene che lui ha fatto a questa famiglia. Peraltro la sorella Silvia ha iniziato a fare un altro lavoro grazie a lui. Penso che oggi il suo patrimonio si sia diviso nonostante avesse fatto un matrimonio in separazione dei beni. Non è un documentario oggettivo perché parla la mamma, la sorella, l’amica del cuore. Secondo me doveva avere una linea più obiettiva”.