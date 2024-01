Fedez, Myrta parla ancora di lui: “Ma vale la pena rialzare i toni?”

Il caso di Chiara Ferragni nella giornata di oggi è stato affrontato ben due volte a Pomeriggio Cinque, in apertura e in chiusura di puntata. Per la gioia di Fedez, che proprio ieri ha fatto alcune storie contro la trasmissione e Myrta Merlino.

La giornalista, dopo aver risposto pubblicamente al rapper a inizio puntata, è tornata sul caso poco prima dei saluti.

“Io la penso molto come Alessandro [Cecchi Paone, ndr], ho sempre stimato Fedez e penso che Fedez sia molto meglio di quello che abbiamo visto ieri sui social. Quindi non vedo l’ora di averlo qui”. […] “In fondo è la cosa più normale del mondo che Fedez scenda in campo per difendere la donna che ama, sua moglie. Poi però ho fatto un’altra riflessione. E mi sono detta: ma vale la pena – in un momento in cui lei tiene i toni così bassi – rialzarli? Non è contro producente?”.

Fedez e Chiara, il pensiero degli opinionisti Cecchi Paone e Lanfranchi

Le parole che ha sposato Myrta Merlino di Alessandro Cecchi Paone sono state queste: “Voglio molto bene a Fedez negli anni passati ha fatto delle bellissime dichiarazioni sui diritti civili e l’ultima campagna sulla donazione del sangue è stata bellissima, ma questa che ha fatto è una scivolata, è caduto sulla cacca di cane“.

“Che scivolata quella di #Fedez, doveva stare in silenzio” Alessandro Cecchi Paone a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/t8rPdeJzgi — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) January 10, 2024

L’altra ospite in studio Roberta Lanfranchi, invece, è stata più buona nei confronti di Chiara Ferragni:

“Secondo me dentro quella casa c’è molta sofferenza. […] Io penso che ci sia stato un errore di comunicazione, una grande svista come ha detto Amadeus e una grande ingenuità come ha detto Fazio. Non credo ci sia stata una volontà di Chiara di truffare. Lo trovo un verbo veramente… Non c’era intenzione. Penso che si sia fatta consigliare non bene”.

Il caso scemerà nel corso delle prossime puntate?