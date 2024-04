Federico deluso da alcuni ex gieffini: “Falsi, doppiogiochisti”

Uscito dalla casa del Grande Fratello Federico Massaro ha capito che nonostante avessero tentato di allontanarlo da Vittorio, alla fine Menozzi è tra i pochi che nel reality ha sempre tenuto a lui. Adesso che è fuori dal GF il modello sta vivendo la sua amicizia con Vittorio, mentre ha allontanato diversi ex gieffini che l’hanno deluso e ieri su Instagram ha svelato alcune delle cattiverie che ha subito da queste persone. Massaro però – per non creare catfight – non ha fatto nomi.

“Cosa non mi è piaciuto degli ex gieffini che mi hanno deluso? Il doppiogiochismo, la finta amicizia, parlare alle spalle, prendere in giro, essere finti, inventare cose, fare un sacco di dinamiche finte mettendosi d’accordo con altre persone. Usciti dal GF questi di cui parlo hanno fatto di peggio, sono spariti, se non il classico ‘buon compleanno e tanti auguri’. E basta, quindi sì, ci sono state anche persone così, ma devo dire che la maggior parte degli ex gieffini mi hanno stupito in positivo, però sì, ci sono anche persone così”.

Federico Massaro sugli ex gieffini che apprezza.

Una cosa è certa, tra i doppiogiochisti, falsi, meschini e finti non ci sono Vittorio Menozzi, Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Giuseppe Garibaldi e lo sappiamo perché ieri sera Federico ha parlato benissimo di questi suoi ex compagni di avventure.