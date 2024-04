Caprarica e il segreto delle Spice: “Pessime cantanti, le ho conosciute”

Le Spice Girls si sono riunite al completo per il 50esimo compleanno di Victoria Beckham e insieme hanno cantato sulle note di Stop e Say You’ll Be There. Ieri Myrta Merlino a Pomeriggio 5 si è occupata di questa reunion e a commentare il party di Victoria c’era anche Antonio Caprarica. Il noto giornalista ha ammesso di essere un fan delle Spice, anche se ha detto che sono delle pessime cantanti. Secondo Caprarica il segreto di Mel C, Mel B, Victoria, Emma e Geri non era la voce, ma la loro grande empatia e la connessione con un paese che stava cambiando.

Poco importa l vocalità delle Spice Girls, auguriamoci solo che questa piccola reunion sia il trailer di ciò che verrà, magari un tour…

This video of the Spice Girls dancing to “STOP” at Victoria Beckham’s 50th birthday party is so important pic.twitter.com/V7mBnrlWh2 — Gibson Johns (@gibsonoma) April 21, 2024

Caprarica sulle Spice Girls: “Le adoro, ma erano delle pessime cantanti”.

“Sì mi piacciono molto le Spice Girls. Lo sai, io ero a Londra negli anni d’oro delle Spice Girls e le ho intervistate non so quante volte. Ho sentito Geri Halliweel che cantava a sua altezza reale il principe di Galles Happy Birthday su imitazione di Marilyn Monroe. Erano anni fantastici, ci divertivamo da pazzi, Londra era fantastica. Queste cinque ragazze erano pessime, guardate, devo dire che con tutto l’amore che ho per loro, come cantanti erano davvero pessime. Non essendo grandi cantanti hanno segnato un’epoca. Avevano un segreto, la loro straordinaria empatia, poi la sintonia con il paese che stava cambiando. Erano proprio la faccia di questa Inghilterra che stava cambiando così velocemente, un paese che mostrava un volto più scanzonato, allegro, che metteva da parte la serietà. Queste ragazze erano allegre, si divertivano, l’immagine di una società ottimista. Forse il vero segreto del loro successo era quello. L’immagine di una società ottimista e delle belle donne giovani spigliate e positive l’incarnava al meglio. Il video registrato da David Beckham dove ballano è una clip malandrina secondo me, c’è qualcosa dietro. Ho la netta sensazione che sia una sorta di esca per la famosa e chiacchierata reunion. Un assaggio di qualcosa che ci sarà in futuro”.

david beckham we thank you for delivering spice girls reunion content pic.twitter.com/vilegSSRxb — sylv (@barchiebaby) April 21, 2024

