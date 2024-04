Francesca Bergesio dopo L’Isola: “Dovrò stare un mese a riposo” – ecco perché

Francesca Bergesio dopo soli tre giorni di permanenza in Honduras è stata costretta a ritirarsi per problemi fisici. Durante la prova leader che si è svolta durante la prima puntata, infatti, è caduta rovinosamente. Così durante la seconda puntata del giovedì si è presentata in stampelle e un biglietto aereo in mano: destinazione Roma.

“Sono un po’ fatalista (credo che mi aiuti a superare con lucidità i momenti più difficili) e quando le cose accadono preferisco prima subirle senza oppormi a loro e poi prenderle in mano per capire come gestirle al meglio. E qui doveva andare proprio così”.

Francesca Bergesio ha poi rivelato che dovrà stare un mese a riposo, questo perché la risonanza magnetica fatta in Italia le ha trovato una “microfrattura alla tibia”.

“Ho effettuato una risonanza magnetica che ha rilevato una microfrattura alla tibia e la prognosi dice che per un mesetto circa dovrò stare a riposo con la gamba senza fare sforzi. Ho dovuto abbandonare l’isola e sto cercando di accettare e metabolizzare la situazione anche se non è facile per niente”.

Francesca Bergesio: “Fortunata a incontrare compagni di viaggio fantastici”

“Una piccola vittoria l’ho già avuta decidendo di mettermi in gioco, a 19 anni sono partita con tante paure, tanti punti interrogativi ma anche con una voglia matta di sfidarmi e mostrarmi senza filtri per quella che sono, avrei tanto voluto continuare a farvi conoscere il mondo che ho dentro ma purtroppo non è possibile. Sono stata fortunata ad incontrare dei compagni di viaggio fantastici, ho avuto modo di conoscere un pezzetto del loro lato umano e posso confermare che oltre ad essere dei grandi personaggi, sono degli esseri umani speciali”.

E ancora:

Grazie Isola, per i colori, per i profumi, per le riflessioni, per il cielo stellato, per le privazioni, per avermi fatto staccare la spina da una vita che corre troppo veloce, sei stata una gran bella lezione che custodirò gelosamente nel mio cuore. Grazie a voi che mi avete seguita e supportata. Vi abbraccio forte anzi fortissimo”.