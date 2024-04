Fabrizio Corona su Fedez: “L’ho sentito dopo Belve, novità con Chiara”

A quanto pare i dissapori, le querele e le frecciatine tra Fabrizio Corona e Fedez sono acqua passata, sembra infatti che i due siano in buoni rapporti e che si siano sentiti anche dopo l’intervista del rapper milanese a Belve. L’ex re dei paparazzi ospite nuovamente a Gurulandia (a tre giorni dall’ospitata di Fedez) ha confessato quello che avrebbe detto “all’amico ritrovato”.

“Ho sentito Federico dopo Belve. Lui ne è uscito benissimo dall’intervista, ma ci voleva poco dopo il disastro di Chiara Ferragni da Fabio Fazio. Però ha fatto un grosso errore e gliel’ho detto. Lui doveva dire tutto sull’argomento dei figli. Secondo me avrebbe dovuto dire ‘abbiamo sbagliato a mostrare comunque i figli di spalle, è una presa in giro, ho capito di aver sbagliato’. – ha continuato Fabrizio – Tanto cosa cambia pubblicarli con il volto o di spalle? Ci hanno fatto vedere il primo pianto, la nanna, la pappa e adesso li vediamo di spalle? O non li mostri, o li mostri.

Poi quando l’ho sentito gli ho detto l’altro errore grave. Quando sei in video devi stare attento agli atteggiamenti e alle parole. La Fagnani gli ha fatto la domanda sul pandoro, lui ha detto una cosa e ha sbagliato il verbo. Ed è stata la cosa più grave che potesse fare. Lui non dice ‘io sono sicuro, certo, mia moglie ha fatto tutto inconsapevolmente, la colpa è di un altro’. Se io vivo con mia moglie non posso dire ‘io credo, io penso‘, ma ‘io so‘. Lui invece ha detto ‘io penso che l’abbia fatto in buonafede e la colpa è di un altro‘. Lui doveva dire ‘io do per certo che mia moglie non sapeva nulla, punto, la colpa è di quello‘. Non ‘credo, penso, che la colpa sia di un altro‘”.