Il Volo incanta Tokyo nel tour per il quindicesimo anniversario

Il 30 aprile, Il Volo ha calcato il palco del Tokyo International Forum Hall, in Giappone: tappa significativa del loro nuovo tour mondiale.

Il Volo, gruppo composto da Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto, è tornata in Giappone dopo due anni, celebrando con i loro fan il quindicesimo anniversario di una carriera densa di successi. Durante il concerto, durato due ore, hanno dimostrato ancora una volta la loro straordinaria abilità vocale, che non ha mancato di incantare il pubblico presente.

Il Volo: il concerto in Giappone

Il concerto è iniziato in maniera suggestiva con l’orchestra diretta da Marcello Rota che ha introdotto i primi accordi di The Ecstasy of Gold suonata al flauto. Subito dopo, Il Volo ha preso possesso del palco, dando inizio alla loro performance con l’intensità emotiva di Nessun Dorma seguita dall’allegra Granada, conquistando immediatamente l’attenzione e l’affetto del pubblico.

Tra un brano e l’altro, l’atmosfera si è fatta più leggera e gioiosa, con i tre artisti che hanno condiviso momenti di complicità sia tra di loro che con l’orchestra e il pubblico, celebrando la gioia di essere nuovamente in Giappone per questo importante anniversario.

Il Volo tra innovazione e tradizione

Continuando il concerto, Il Volo ha eseguito una varietà di pezzi che spaziavano dall’omaggio al maestro Ennio Morricone con Nuovo Cinema Paradiso, all’interpretazione di Who Wants to Live Forever, un classico dei Queen rielaborato nel loro ultimo album Ad Astra. Questa scelta ha rispecchiato lo spirito innovativo del trio, che ha sempre cercato di fondere il bel canto italiano con generi musicali diversi, riuscendo a creare un’esperienza unica per il loro pubblico.

Il concerto ha poi proseguito con l’esecuzione dell’intermezzo di Cavalleria Rusticana e una serie di performance che hanno incluso Notte Stellata, la celebre La Donna è Mobile in un allegra duetto tra Ignazio e Piero, e altri pezzi come Maria e My Way, dove le voci dei cantanti si sono intrecciate in un’armonia di emozioni e ricordi.

Il Volo Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto

Il ritmo vivace di ‘O Surdato ’Nnammurato ha poi aperto la strada alla parte finale del concerto, che è proseguita con la promessa dei tre artisti di continuare a portare in giro per il mondo la musica classica italiana, come dimostrato dalla loro performance di Funiculì Funiculà.

Un finale emozionante

Verso il finale, Il Volo ha presentato ‘O Sole Mio, seguito da una standing ovation del pubblico di Tokyo, testimonianza dell’affetto e ammirazione per il trio. Il bis, che ha incluso Libiamo ne’ lieti calici e Grande Amore, ha visto Il Volo avvicinarsi ai fan presenti, creando un momento di intimità e complicità.

Con saluti e ringraziamenti espressi in italiano e in giapponese, Il Volo ha chiuso il concerto promettendo un presto ritorno, lasciando dietro di sé la memoria di una serata indimenticabile, un vero e proprio inizio festoso per il loro quindicesimo anniversario di carriera.