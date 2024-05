Nuovi naufraghi a L’Isola dei Famosi: l’annuncio ufficiale

Nonostante la finale de L’Isola dei Famosi si stia avvicinando (dovrebbe andare in onda il 28 maggio), la settimana scorsa Gabriele Parpiglia ha rivelato che la produzione è alla ricerca di nuovi naufraghi. Secondo il giornalista sarebbero stati contattati Jey Lillo (mago famoso su TikTok) e anche la nota fashion blogger Giorgia Crivello, entrambi però avrebbero rifiutato la proposta di partire per Cayo Cochinos..

Ma per due rifiuti, ci sono anche dei personaggi che invece hanno detto di sì alla chiamata per l’Honduras. Tv Blog ha rivelato che il comico Dario Cassini e altre due donne hanno accettato di far parte del cast: “L’isola dei famosi quindi corre i ripari nel modo più tradizionale possibile, ingaggiando altri concorrenti che entreranno in gioco nelle prossime puntate. Siamo in grado di anticiparvene uno che verrà innestato nel cast del popolare reality show nella puntata di lunedì 6 maggio 2024. Si tratta dell’attore comico Dario Cassini. Debutta nel mondo dello spettacolo nel varietà di Canale 5 Il principe azzurro condotto da Raffaella Carrà. Poi tanta televisione a partire dalla conduzione delle Iene in compagnia di Simona Ventura. Nel frattempo però appuntamento per l’ingresso di Dario Cassini (e altre due donne) nella puntata de L’isola dei famosi di lunedì 6 maggio 2024 in prima serata su Canale 5“.

Nuovi naufraghi a L’Isola dei Famosi.

Le new entry non sono arrivate nella puntata del 6 maggio (così come anticipato), ma il loro ingresso è solo stato rimandato alla prossima settimana. Poco fa infatti è arrivato l’annuncio ufficiale. Nel nuovo spot pubblicitario del reality di Canale 5 ci hanno fatto sapere: “Tante emozioni con i concorrenti, ma a L’Isola dei Famosi ci saranno anche delle novità. Lunedì infatti entreranno in gioco dei nuovi naufraghi che si uniranno al gruppo“.

Chi saranno le due donne che faranno compagnia a Dario Cassini? Speriamo solo che anche loro siano famose e che possano rianimare un cast che per adesso non ha regalato grandi gioie.