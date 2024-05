“Come sto dopo l’operazione” ClioMake Up ora vuole avvisare tutti: cosa è successo

Clio Zammatteo, meglio conosciuta come ClioMakeUp, è senza dubbio una delle figure più influenti del panorama digitale italiano. La bellunese di 41 anni vanta una community online di oltre dieci milioni di follower, conquistati grazie al successo del suo canale YouTube aperto nel lontano 2008.

In un’intervista rilasciata a Repubblica, la beauty influencer si è raccontata partendo dagli esordi fino al desiderio di proteggere la propria privacy e quella delle figlie. Nella sua infanzia, Clio si sentiva “bruttina” a causa di un apparecchio ai denti e un taglio di capelli poco favorevoli. Cresciuta in una famiglia di gelatai emigrati in Germania, ha trascorso le estati aiutando i genitori nel negozio di famiglia, ma ha capito che il mondo del gelato non era la sua strada.

Dopo aver abbandonato la scuola a 17 anni e aver studiato video design a Milano e trucco a New York, Clio ha aperto un canale YouTube insieme al marito Claudio Midolo, fondatore del brand ClioMakeUp. Il successo è stato graduale fino al lancio della sua linea cosmetica nel 2017, che ha portato l’azienda a fatturare più di 11 milioni di euro.

Clio Zammatteo si distingue per la sua autenticità e per non rappresentare il classico modello di bellezza irraggiungibile. Nonostante in molti l’abbiano criticata per la sua scelta di sottoporsi ad una blefaroplastica, la beauty influencer si dichiara soddisfatta del risultato e racconta di come si senta più bella ora rispetto a quando aveva 17 anni.

“Sono arrivata tra le prime e le persone si sono affezionate a me. Ero spontanea e non rappresentavo quel modello di bellezza irraggiungibile che si era abituati a vedere in televisione”.



L’opinione di ClioMakeUp rispetto della privacy dei minori

Sul fronte della privacy, Clio si è dichiarata favorevole a una maggiore regolamentazione nel settore dei content creator e ha sottolineato l’importanza di linee guida per evitare la sovraesposizione dei minori sui social media. La beauty influencer ha ammesso di postare sempre meno foto delle sue figlie per proteggere la loro privacy e rispettare le loro esigenze e le loro richieste. Ha dichiarato con serenità:

“Crescendo sono loro stesse a chiedermi di non scattare fotografie”.

Clio resta un punto di riferimento per le tantissime giovani che la seguono per imparare i “trucchi” del mestiere. Ha dimostrato di avere una grande determinazione ed è riuscita a realizzare i propri sogni.

