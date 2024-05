Mara Maionchi a livello lavorativo questo mese si dividerà fra la conduzione italiana di Eurovision Song Contest e il ruolo di coach a L’Acchiappatalenti di Milly Carlucci e fra le pagine del settimanale Chi ne ha approfittato per parlarne e per chiudere il capitolo su Tiziano Ferro.

A domanda diretta “ma perché Ferro doveva dimagrire?“, Mara Maionchi ha di nuovo specificato:

“Doveva è una parola grossa, secondo me essere così robusti a 18 anni non è cosi salutare. E poi, certo, per stare sul palco a lungo, per cantare e ballare per ore serve preparazione fisica. Penso di aver dato dei consigli giusti, non c’era obbligo, poi contano le canzoni. E ci sono artisti che non hanno bisogno di alcuna scaltrezza, come anche Tiziano, che ha fatto grandi cose. E credo nessuna “per forza”. Il suo talento è indiscutibile, per le canzoni è andato avanti e indietro da Latina per due o tre anni, mi pare, lo ha seguito Michele Canova, poi abbiamo fatto Rosso Relativo. I produttori servono a questo, a dire i sì e i no, a guidare, funziona così”.

Mara Maionchi chiude la diatriba con Tiziano Ferro: mai chiesto di fingersi etero

La produttrice ha poi smentito anche la voce riportata da MowMag (e condivisa su Instagram dallo stesso Ferro) che voleva Mara Maionchi chiedere al cantante di non fare coming out pur di non perdere il pubblico di ragazzine ormonose.

“E ora la questione più spinosa“, ha esordito il giornalista, “fermo restando che parliamo del 2001 (Facebook, per dire, arriva in Italia nel 2008, dunque sono passate ere geologiche): si dice che lei abbia impedito a Ferro di…“. Una frase così continuata da Mara Maionchi: “Sì, qualcuno ha odiosamente avanzato l’ipotesi che gli abbia impedito di essere se stesso: la mia storia parla per me, le dico solo questo, la libertà per me è sacra. Guardiamo avanti. Se lo dico io alla mia bella età“.