Simona Ventura verso Tale e Quale? Lei risponde e commenta Luxuria a L’Isola dei Famosi

Simona Ventura da quando è tornata ad essere un volto Rai ha preso parte come concorrente a Ballando con le Stelle ed a Il Cantante Mascherato. Qualcuno ha avanzato anche l’ipotesi Tale e Quale Show, ma su questo Super Simo frena.

La richiesta da parte di Conti è avvenuta davvero, ma per il momento ha risposto di no. “Ho detto a Carlo che forse faremo un’ospitata ma di farmi anche prendere in giro da Cristiano Malgioglio (ride, ndr). Voglio bene a Cristiano, è come mio fratello, ma aspettiamo un attimo“, ha dichiarato nel corso di un’intervista a SuperGuidaTv.

Al momento Simona Ventura è impegnata in qualità di giurata a L’Acchiappatalenti e non sarebbe interessata neanche a un’ipotetica conduzione 2025 del Festival di Sanremo. “Sinceramente no, non mi è stato chiesto quindi assolutamente no“. La risposta cambierebbe però se fosse una conduzione corale tutta al femminile. “Una cosa corale di noi donne sarebbe bello. Mi piacerebbe perché si parla sempre di uomini, sono dei grandi professionisti per carità, ma mi piacerebbe che le donne di Rai, Mediaset e Nove facessero questa cosa corale della televisione italiana“.

Simona Ventura commenta Vladimir Luxuria a L’Isola dei Famosi

Infine non è potuto mancare un commento su Vladimir Luxuria, la nuova conduttrice della “sua” L’Isola dei Famosi.

“A me piace Vladimir, moltissimo. Penso che abbia un po’ il freno a mano tirato ma penso che è quello che un po’ vuole Mediaset. Secondo me sta facendo benissimo. Per quanto riguarda l’Isola è fantastica”.

