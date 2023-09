Fabrizio Corona pronto a risarcire Fedez e Chiara: novità sulla querela

Negli anni Fabrizio Corona non ha mai risparmiato frecciatine e critiche a Fedez e Chiara Ferragni, che nel 2020 ha anche definito “degli ebeti che sanno usare i mezzi di comunicazione“. Proprio questa frase è costata all’ex re dei paparazzi una querela da parte dei Ferragnez.

A maggio Corona ha dichiarato: “Ho un processo da affrontare perché Fedez e la moglie mi hanno denunciato. E quindi ci vedremo presto in tribunale. Il motivo di questa situazione? Tutto perché ho detto che sono due ebeti. L’ho fatto in una storia di Instagram mentre ero in bagno e stavo facendo le mie cose“.

In merito alle cattiverie che Fabrizio ha detto sul suo conto, Fedez in una puntata di Muschio Selvaggio ha confessato a Belen Rodriguez: “Lui in realtà sembra che mi odi davvero. Non capisco il motivo, tu hai un’idea? Lo dico perché sempre più spesso mi attacca e fa storie contro di me. Ma sembra quasi che sia ossessionato, ma perché questa ossessione su di me e quello che dico e faccio? Non voglio dire che me ne freghi troppo, però è normale che abbia notato questa cosa. Io non ho mai fatto nulla contro di lui. Quindi non so se lo fa perché vuole fare notizia, bò dici che fa queste cose perché non ha nulla da fare?!”

Fabrizio Corona pronto a risarcire Fedez e Chiara Ferragni.

Com’è finita la querela dei Ferragnez? La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione della denuncia presentata dal rapper e Chiara Ferragni, ma il gip Sara Cipolla ha accolto l’opposizione fatta dagli avvocati della coppia. Secondo Milano Today e Open, ieri l’avvocato di Corona, Ivano Chiesa, avrebbe fatto sapere che il suo assistito è pronto a concordare una somma per risarcire Fedez e la Ferragni. Il prossimo incontro in tribunale ci sarà il 2 ottobre, dove probabilmente verrà anche deciso il risarcimento.