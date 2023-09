Magalli torna a I Fatti Vostri (dopo le frecciatine a Michele Guardì)

Dopo ben 21 stagioni, Giancarlo Magalli nel 2021 ha deciso di lasciare I Fatti Vostri ed ha spiegato il motivo in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano: “Sono io che ho richiesto di non rifare più I Fatti Vostri perché sono stanco. L’ho chiesto mesi fa al direttore di Rai 2 Ludovico Di Meo. Sono passati trent’anni da quando ho iniziato a farlo, sono ventuno anni di fila. Parliamo di 4 mila puntate filate, di circa 10 mila interviste. Alcune anche di un certo peso, storie che restano dentro. Non è un programma che si fa a cuor leggero. Quest’ultimo anno con la pandemia non è stato facile, non sono mancato un giorno“.

Lo scorso maggio però il conduttore ha lanciato una frecciatina al regista e ideatore de I Fatti Vostri: “Michele Guardì è stato ospite in parecchi programmi ultimamente, soprattutto a promuovere il suo libro, e non mi ha MAI nominato. Trenta anni di Fatti Vostri non meritano una menzione da parte sua. Cita solo quelli che non ci sono più, come Castagna e Frizzi, ma se per essere citati da lui bisogna morire mi va bene così. O forse non vuole scontentare Salvo, che da qualche tempo ha iniziato una strana campagna nei miei confronti dicendo che lui ora raddoppia i miei ascolti di un tempo, dimenticando che ora lui ha Fiorello ad aiutarlo ed io avevo il Covid a danneggiarmi e (niente pubblico, niente orchestra, niente ospiti in studio, niente trucco e sartoria, ecc) e comunque il 7/10% che fa lui ora non è il doppio del 6/9% che facevo io. Ma pazienza. Io sono comunque felice. E vivo“.

Il ritorno di Giancarlo Magalli.

Nonostante le frecciatine, a sorpresa Tv Blog ha svelato che Giancarlo tornerà a I Fatti Vostri con una sua rubrica: “Giancarlo Magalli torna a I Fatti Vostri. Infatti, a partire da domani, martedì 19 settembre 2023, stando a quanto risulta a TvBlog, il popolare conduttore sarà nuovamente nella storica piazza del programma del mattino di Rai2 targato Michele Guardì. La sua presenza sarà legata ad una rubrica che almeno per il momento avrà cadenza settimanale“.