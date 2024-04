Giulia De Lellis e Carlo Beretta si sono fidanzati con due persone della tv

Giulia De Lellis e Carlo Beretta non hanno fatto in tempo a lasciarsi che si sono già riaccompagnati con altre due persone che lavorano in tv. A svelare il tutto è stato il settimanale Chi di questa settimana che, mostrando i loro nuovi flirt, ha implicitamente confermato anche la rottura fra i due. Rottura che non è mai stata commentata dai diretti interessati.

L’unica persona ad aver commentato la chiusura della storia fra Giulia e Carlo è stato Fabrizio Corona che ha additato la madre di lui come causa.

“La verità è che Carlo, innamorato perso di Giulia, l’avrebbe sposata e ci avrebbe fatto un figlio. Ma in quella famiglia Giulia non è ben vista e chi comanda, chi gestisce l’impero patrimoniale e il potere è Umberta Gnutti Beretta, la madre di Carlo. È stata lei ad aver detto categoricamente di no al matrimonio. Lei manipola e comanda suo figlio. Anche perché tutto quello che Carlo ha dipende da lei. Per questo, lui, messo davanti a una scelta, quella tra Giulia e l’impero di famiglia, ha deciso di ascoltare la mammina. Ecco allora che Giulia ha preso bagagli e bagaglini e ha continuato la sua vita da sola, sempre in cerca di quel sogno che prima o poi si avvererà per una donna di carattere come lei”.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta hanno chiuso e si sono fidanzati con altre due persone della tv

E ora?

Stando a quanto mostrato sul settimanale di gossip, Giulia De Lellis si sarebbe fidanzata con Giano Del Bufalo, volto di Cash Or Trash in onda su Nove; mentre Carlo Beretta starebbe frequentando l’ex velina Melissa Satta.

Chissà che fine ha fatto il fucile personalizzato che Beretta ha regalato alla De Lellis durante il fidanzamento.

