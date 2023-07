Emma e Tony Effe stanno insieme? La cantante commenta il gossip

Emma e Tony Effe ieri sera sono apparsi su Italia 1 nel corso della prima puntata di Battiti Live e ovviamente l’alchimia fra i due è stata notata da molti. I due artisti si sono esibiti sulle note di Taxi Sulla Luna e lei ha fatto waka waka come Shakira.

L’esibizione è stata commentata su TikTok da Carmine Guadagno che vedremo anche nella prossima stagione di Mare Fuori. Ovviamente lo ha fatto con il suo stile e la sua classica ironia: “Ragazzi comunque devo sapere se Emma sta uscendo con Tony Effe. Perché ragazzi io devo saperlo, è proprio una questione di principio e di inciucio” – poi si rivolge direttamente alla cantante – “Emma rispondi sotto questo video e dici ‘sì tesoro, sto facendo patapim patapum, sto girando il mondo con Tony Effe‘. Ed Emma gli ha risposto davvero!

La cantante ha però specificato che con Tony Effe non sta facendo patapim patapum dato che lo vede come un fratello. “Ciao Tesoro! No, non ci esco, è mio fratello, gli voglio bene e sono felice di cantare insieme a lui“.

Emma risponde a tutti coloro che pensano che tra lei e Tony possa esserci qualcosa pic.twitter.com/4kyPRqGL7O — AMICI NEWS (@amicii_news) July 5, 2023

Ma ora parliamo pure del patapim patapum di Tony Effe. Qualcunə disposto a fare waka waka con lui c’è su questo sito?

