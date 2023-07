d’Urso sulle offese contro lei e Venier su Qui Mediaset: “Se non mi vogliono vado via”

Lo scorso 26 marzo Barbara d’Urso ha fatto una sorpresa alla sua amica Gabriella Labate ed ha registrato un breve video messaggio trasmesso da Mara Venier a Domenica In. Pochi minuti dopo sull’account ufficiale Qui Mediaset è comparso un tweet assurdo in risposta al video di Carmelita: “Che cosa antipatica, tr**e mi pare azzeccato silvy“. Qui Mediaset ha poi parlato di ‘accesso anomalo all’account’ e di ‘grave incidente’. Il 31 marzo Mara Venier si è recata dai Carabinieri dopo le gravi offese ricevute e su Instagram ha scritto: “Aspettando le scuse private. Salutami a Silvy“. E dopo più di tre mesi di silenzio adesso anche Barbara ha deciso di parlare.

SALUTAME A SILVY MARA BUONGIORNO ANCHE A TE pic.twitter.com/UWrJ1LAomP — Nicolò, ‘un tipo’ (@nicoloc__) March 28, 2023

d’Urso e i retroscena sul tweet vergognoso: “Se non mi vogliono vado via”.

Barbara in un’intervista rilasciata a La Repubblica ha ricordato che il 26 marzo era in teatro a Bari con il suo Taxi a Due Piazze, quando in tv c’era Verissimo su Canale 5 e Domenica In su Rai Uno. La conduttrice ha specificato che il video di 90 secondi inviato a Mara era stato autorizzato dal direttore delle news Crippa e da Restelli. Il tweet è rimasto on line pochi minuti, prima di essere cancellato “da chi ha le chiavi per entrare“.

Niente scuse il giorno del fattaccio, le scuse arriveranno poi in seguito: “Nessuno mi chiede scusa, in fondo sono stata chiamata “tr**a”, ho due figli che non vogliono mai apparire, si sono chiesti: possibile che l’azienda dove lavora da anni la chiami t***a? Dopo tre giorni il capo della comunicazione mi chiede scusa privatamente ammettendo che tutto è partito dal suo piccolo gruppo di persone che si occupa, appunto, della comunicazione“.

E da quel tweet è cambiato qualcosa? Barbara a La Repubblica ha spiegato che ha iniziato a domandarsi se era ancora gradita o meno a Mediaset. Così la presentatrice ha posto il dubbio al suo agente, Lucio Presta: “Gli ho detto ‘Se non mi vogliono più bene, vado via”. Incontra Marco Leonardi, nominato direttore risorse artistiche, con il consulente Restelli. Vorrebbero continuare l’accordo per i due anni successivi, alle stesse condizioni economiche e editoriali“.

Come sempre la d’Urso ne esce da signora, ma il dubbio resta: chi è questa Silvy?