Emanuela Fuin, la mamma di Tavassi sbotta: “Micol non ha accanto uno schiavo”

Edoardo e Guendalina Tavassi nei reality che hanno fatto sono sempre stati molto amati ed hanno dimostrato di essere pungenti e ironici al punto giusto. E la mela non cade mai troppo lontana dall’albero, visto che la loro mamma, Emanuela Fuin, in questi mesi ha commentato il GF Vip con battute esilaranti e frecciatine velenose. L’ultima shade è arrivata ieri sera subito dopo lo scontro tra Antonella e Micol.

La donna ha scritto: “Micol è stupenda e non ha nulla da invidiare a nessuno. E aggiungerei che accanto Micol ha un vero uomo e non uno slave“.

A chi sarà rivolto quello ‘slave’? Voi avete idee? Io no, non mi viene in mente proprio nessuno, forse…



“Gli Incorvassi sono l’unica coppia vera della casa del GF Vip? Sì è vero, è verissimo per me, è proprio così. Ed è vero che la coppia che secondo me è pura, carina, con sentimenti veri, sono dolci e teneri, viene ignorata. Secondo me la gente che segue solo la puntata serale non sa nemmeno che loro stanno insieme. Mentre le coppie che un giorno sì e uno no litigano e si insultano, dicendosi le peggiori cose, quelli diventano i protagonisti. L’amore per me e per molti altri non è sofferenza e litigio, l’amore è stare bene insieme e trovare qualcuno che ti faccia stare sereno. Se una relazione è così problematica e piena di livore è una relazione tossica che fa male e basta. Direi che è una storia che non fa bene a nessuno. Questo non va bene. Quando vedo il genitore di Donnamaria che gli dice ‘l’amore è sofferenza’ non sono d’accordo. Perché come diceva Marilyn bisogan trovare un uomo che rovini il nostro rossetto e non il mascara.

L’amicizia tra il mio Edoardo e Donnamaria? Questa amicizia è condizionata, Donnamaria è molto più amico quando litiga con Antonella. In quei momenti si sfoga e sta appiccicato a loro. – ha dichiarato Emanuela Fuin al GF Vip Party – Quando fa pace con lei sta solo con Antonella. Adesso ci sono stati dei litigi e lei lo vuole allontanare dagli amici. Lei non vede l’ora che lui litighi con il suo gruppo. Se tu vuoi bene un uomo non cerchi di allontanarlo dagli amici. Queste cose in un rapporto tra persone con più di 13 anni non dovrebbe esserci. E la cosa assurda è che lui le dà retta. Loro due non partono con buoni presupposti”.