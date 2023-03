Clizia Incorvaia sbotta durante il GF Vip: “Mitomane. Rabbia e invidia. Slave”

Ieri sera al GF Vip c’è stato un acceso faccia a faccia tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. Proprio durante lo scontro tra le due, da casa Clizia Incorvaia ha pubblicato una serie di storie molto chiare. La prima frecciatina scagliata dall’ex gieffina (che a Casa Chi ha attaccato Antonella) è stata un modo di dire messinese: “L’aceddu ‘nta jaggia o canta pi invidia o canta pi raggia“, ossia “L’uccello nella gabbia o canta per invidia, o canta per rabbia“.

La morale di questo proverbio è: “Quando una persona è solita fare pesanti critiche su altri, lo fa o perché è stata ferita e quindi è arrabbiata, oppure perché, conducendo una vita di cui non è soddisfatta, invidia quella altrui“.

Subito dopo il detto siciliano, Clizia Incorvaia ha pubblicato la favola della Volpe e l’Uva. Con tanto di morale, che sembra proprio una shade.

“C’era una volta una volpe molto furba e altrettanto famelica; la sua fama era tale che tutti gli animali erano fuggiti dal bosco in cui abitava, per paura di finire divorati. Alla fine, la volpe si era trovata senza più nulla da mettere sotto i denti. L’animale, spinto dalla fame, aveva abbandonato il bosco e fu così che si ritrovò in un vigneto.

Dai tralci di vite penzolavano dei grossi grappoli d’uva: gli acini erano dolci e succosi e avevano un aspetto delizioso.

Così, la volpe, si sollevò sulle zampe posteriori per afferrare qualche grappolo;

tuttavia, non era alta a sufficienza e non riusciva nemmeno a sfiorare gli acini.

Dopo qualche tentativo, la volpe prese la rincorsa e cercò di raggiungere l’uva saltando: anche questa volta, però, non riuscì. Poiché tutt’intorno a lei si stava radunando una folla di animali curiosi, la volpe, per non fare brutta figura, se ne andò col petto gonfio, esclamando ad alta voce: “Quest’uva è ancora acerba”.

Morale: La volpe e l’uva è una favola famosissima, che può dare un insegnamento molto importante: non bisogna disprezzare qualcosa solo perché non lo si può ottenere, come fanno le persone che non ammettono di non riuscire in qualcosa”.