Il nuovo promo de L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi: “Arrangiatevi!”

In occasione della semifinale del Grande Fratello Vip, Mediaset ha mandato in onda per la prima volta il nuovo promo de L’Isola dei Famosi, il primo con Ilary Blasi.

Nel promo la conduttrice si rivolge direttamente ai naufraghi. Un video palesemente ironico e volutamente cattivello in pieno stile Ilary.

“Amati naufraghi, per cominciare, la cosa più importante che vi servirà sarà naturalmente il fuoco. Prendete della paglia, due pietre ed iniziate a sfregarle come sto facendo io. Passiamo oltre. Prendete una ciotola. Versate del riso. Per me vi conviene cercare dell’altro. Il cocco c’è: un colpo secco e deciso proprio così… Va beh… basta! Cari naufraghi, arrangiatevi. Io vi seguirò da qui”.

Il primo anno al termine di ogni puntata si toglieva gli orecchini, l’anno scorso lanciava la cartellina per terra: cosa farà quest’anno Ilary Blasi nel dare la buonanotte?

Il nuovo promo de L’Isola dei Famosi e il cast

Nel dubbio, questo è il cast: ci saranno le gemelle Serena ed Elga Enardu di Uomini & Donne; il conduttore Alessandro Cecchi Paone col fidanzato Simone Antolini; il modello Gianmaria Sainato; l’attore delle fiction Ares Christopher Leoni e l’ex volto di TikiTak e reginetta di bellezza Claudia Motta.

E ancora Fiore Argento, figlia del regista Dario; l’ex Suor Cristina alias Cristina Scuccia; Marco Mazzoli e Paolo Noise de Lo Zoo di 105; Pamela Camassa (fidanzata di Filippo Bisciglia), Gianmarco Onestini (fratello di Luca Onestini); il conduttore Marco Predolin e la modella Helena Prestes.

Riccardo Signoretti ha poi fatto i nomi di Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina) e dell’attrice Corinne Clery; mentre il portale Pipol ha anticipato il nome della tiktoker Giulia Sara Salemi. Infine si è parlato di Luce Caponegro – famosa anche con lo pseudonimo di Selen – in qualità di riserva.