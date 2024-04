Elon Musk prova le news generate dall’IA: Grok sbaglia clamorosamente

Dopo aver trattato l’annuncio del progetto VASA-1 di Microsoft, torniamo ad approfondire questioni relative al mondo dell’intelligenza artificiale (d’altronde, non si parla d’altro in ambito Tech). Questa volta, però, si fa riferimento a un test di Elon Musk relativo all’IA Grok, non andato esattamente a buon fine.

Su X (ex Twitter), infatti, sono comparsi di recente dei riassunti IA delle news, che vanno di fatto a sostituire la sezione dei trend per gli utenti paganti e dovrebbero mantenere informati gli utenti su quel che accade nel mondo senza che questi debbano passare per fonti terze. Un primo esempio di notizia data in questo modo? L’evento dell’eclissi solare totale in America del Nord di inizio aprile 2024.

Gli articoli generati dall’intelligenza artificiale Grok a questo scopo sono composti da titolo e un paragrafo di spiegazione, basato sui post pubblicati su X. Certo, avete capito bene: l’addestramento per generare i riassunti delle news sfrutta in modo importante quanto pubblicato sulla piattaforma social direttamente dagli utenti.

Capite bene anche che tra questi post possono inserirsi scherzi e altro, cosa che può creare disinformazione. Certo, su Twitter X viene spiegato che Grok “può commettere errori“, ma quanto si è visto negli ultimi giorni non è di certo passato inosservato. Uno dei principali errori commessi in questo contesto riguarda, infatti, proprio la succitata eclissi solare totale in America del Nord.



Il riassunto dell’IA affermava, a tal proposito, che in quei giorni il Sole si stava comportando “in modo strano“, arrivando a inserire le parole “f****d up“, che non hanno certo bisogno di troppe traduzioni, nel testo. Inoltre, Grok affermava che gli scienziati non riuscissero a capire le cause dell’evento, quando in realtà ovviamente l’eclissi solare totale era ben nota.

Questo è solamente un esempio di quanto allucinato dall’intelligenza artificiale in questo contesto, ma sono portali come Gizmodo a mettere in luce errori importanti su temi ancora più seri, compresa la situazione Iran-Israele. Insomma, la nuova funzione di riassunto IA di Grok, pensata per gli utenti paganti, sta generando un dibattito non di poco conto sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa in questo ambito.

Per il resto, mantenendo gli occhi puntati sull’imprenditore, potrebbe interessarvi approfondire tre previsioni di Elon Musk che si sono rivelate completamente sbagliate.